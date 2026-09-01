イングランドのフラムは、レアル・マドリードのアカデミー出身の才能で戦力を強化する動きを続けている。ロンドンのクラブは移籍市場の最終盤の数時間で、カスティージャのキャプテンであるマヌエル・アンヘル・モランを新たなターゲットに定めた。指揮官アルバロ・アルベロアとの旧知の関係を活用する構えだ。

スペイン紙『アス』によると、マヌエル・アンヘルはプレミアリーグへの移籍が近づいている。スペインのアルメリアへの移籍が同クラブの経済的な困難によって頓挫し、フラムが選手にとって最有力の選択肢となったことで、このミッドフィルダーの行き先はここ数日で変わった。

アルベロアはマヌエル・アンヘルの能力を熟知している。レアル・マドリードの下部組織を率いていた時期に、この選手は指揮官が信頼を置いた主力の一人であり、トップチームでの出場機会を与えたのもアルベロアだった。

この関係はフラムに交渉上の追加のアドバンテージをもたらす。カスティージャのキャプテンは、自らの能力をよく知る指揮官の下に再び身を置くことになるかもしれない。ただし今回はプレミアリーグ、そしてクレイヴン・コテージのピッチでのことだ。

マヌエル・アンヘルはフラムの現行方針における単独のケースではない。イングランドのクラブは今夏、すでにゴンサロ・ガルシアとセサル・パラシオスと契約を交わしており、これらの取引はロンドンのクラブとレアル・マドリードのアカデミーとの結びつきを強め、スペインのクラブに約5000万ユーロの収益をもたらした。

ピターシュがフラムに扉を閉ざした

フラムは中盤の強化に向けた主要ターゲットの一人にティアゴ・ピターシュを据えていたが、ジョゼ・モウリーニョが手放すことを拒否したため、選手の移籍は頓挫した。

このポルトガル人指揮官はレアル・マドリードでのプロジェクトの中でピターシュを起用しており、このミッドフィルダーが今季重要な役割を果たせると見ている。とりわけ、すでにトップチームでの出場機会を得ていることから、現時点で移籍市場における彼の放出は議題に上っていない。