アルベロアの大胆な決断…レアル・マドリードのバイエルン戦プランが流出

スペインの報道によって、レアル・マドリードの監督アルバロ・アルベロアが、今夜火曜日に行われるバイエルン・ミュンヘン戦で採用する方針の概要が明らかになった。

レアル・マドリードはチャンピオンズリーグ準々決勝第1戦で宿敵バイエルンを本拠地に迎え、来週ドイツで行われる第2戦を前に好結果を得たい考えだ。

試合開始数時間前、新聞「アス」は、アルベロアがコンディションが整っているにもかかわらず、イングランド代表ジュード・ベリンガムを先発メンバーに起用しないことを決めたと報じた。

ベリンガムは長期離脱となった負傷から復帰し、アトレティコ・マドリード戦で途中出場して16分間、続くレアル・マジョルカ戦では31分間プレーしており、きょうは先発が予想されていた。

レアル・マドリードは、2月にラージョ・バジェカーノ戦で左脚の半腱様筋を損傷して以降、ベリンガムの復帰に慎重な対応を取っている。

大勝を生む組み合わせ

「アス」によれば、アルベロアは前線にヴィニシウス・ジュニオールとキリアン・ムバッペの2トップを起用し、中盤はバルベルデ、ティアゴ・ビタルチ、チュアメニ、そしてギュレルの4人を並べる構想だという。これはアルベロアがマンチェスター・シティとアトレティコ・マドリードを下した際に用いた組み合わせでもある。

バルベルデは中盤とサイドの間を自由に動きながら、サイドバックを支える守備的役割も担う。ティアゴは登場以降、中心的な役割を果たしており、U-19代表での活躍後、マジョルカ戦では比較的休養が与えられた（後半から出場）にもかかわらず、その重要性は変わらない。

一方でチュアメニは中盤の要としてアンカーを務め、ギュレルも大一番で先発争いを勝ち取り続けている。

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