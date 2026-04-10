アルベロアが審判の判定に前代未聞の激怒…バイエルンに厳しいメッセージを送る

レアル・マドリードのアルヴァロ・アルビラ監督は、ジローナとの引き分け後、審判判定とVARに強い不満を表明した。 1－1の引き分け後、審判判定とVAR運用に強い不満を示した。一方でチャンピオンズリーグでは「メルンヘ」がドイツで逆転「レモンターダ」を成し遂げるとの絶対的自信も強調した。

判定への疑問

試合後、彼はキリアン・エムバペへのPKが認められなかったことを「太陽のように明白」と批判した。

「地球でも月でもPKだ。VARがいつ介入するのか分からない。都合のいいときだけ使っているようだ。今季、審判に苦しめられていると改めて感じた」と語った。

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スターへの信頼とチームとしての解決

引き分けに終わったが、監督は「エムバペとヴィニシウスの得点力低下は心配していない」と強調した。 「世界トップ5の2人を心配するつもりはない。問題は個人ではなく、守備的な相手にチーム全体がどう機能するかだ。停滞を打破するにはチーム全体の改善が必要で、水曜日の試合が転機となることを願っている」

ミュンヘン戦へのロードマップ

チャンピオンズリーグのバイエルン戦を前に監督は「歴史と白いユニフォームが違いを生む」と強調した。

「ミスを修正する時間は十分にある。勝利のためだけにドイツへ行く」と語った。

「逆転は不可能だと考える人もいるかもしれないが、突破を確信する25人の選手を連れて行く。相手が自分たちを優勝候補だと思っても、この盾の威厳とユニフォームの歴史に直面することになる。我々はレアル・マドリードにふさわしい戦いをする」と続けた。

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ベリンガムとカマヴィンガ

監督は、ジョード・ビリンガムのパフォーマンスを称賛し、中断期間を経てリズムを取り戻したと強調した。また、エドゥアルド・カマヴィンガをボランチで起用したことも成功だったとし、チームに大きな柔軟性をもたらしたと話した。

リーグ優勝について問われると、白旗は揚げないと強調した。「数学的に不可能になるまで諦めない。1ポイントずつ戦い、クラブのために全力を尽くす」。