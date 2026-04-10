レアル・マドリードのアルバロ・アルベロア監督は、ラ・リーガのジローナ戦に向けたチームリストから守備の2選手を外した。一方で、フェルラン・メンディはUEFAチャンピオンズリーグのバイエルン・ミュンヘン戦を前にコンディション確認のため復帰した。

レアル・マドリードは今夜金曜日、ラ・リーガで「サンティアゴ・ベルナベウ」にジローナを迎える。その後、チームは来週水曜日にアリアンツ・アレーナで行われる欧州最高峰大会準々決勝第2戦、バイエルン・ミュンヘン戦に臨むためミュンヘンへ向かう。ホームでの第1戦を1-2で落としており、逆転を目指す。

バイエルン戦に備えるため、アルベロアは疲労を懸念し、トレント・アレクサンダー＝アーノルドとアントニオ・リュディガーの2人を休ませることを決断した。一方で、今夜の試合では基本の攻撃陣への依存を続け、首位バルセロナとの差を暫定で4ポイントに縮めることを狙う。

アルベロアは、トップチームのメンバーに初めて名を連ねる若手のフォルティアを招集。さらに、エルチェ戦での出場で非常に良い印象を残したヤニェスも呼び、ユースチームからはティアゴとマヌエル・アンヘルを加えた。

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GKでは第3GKに変更があり、ミステルがカスティージャへ送られ、代わってハビ・ナバーロが招集された。

メンディは負傷から回復してリストに復帰。ミュンヘン遠征前に状態を評価する目的で、今夜は数分間出場する可能性が見込まれている。フランコ・マスタントーノは出場停止で欠場する。

ジローナ戦に臨むレアル・マドリードのメンバー

GK：ルニン、フラン・ゴンサレス、ハビ・ナバーロ。

DF：カルバハル、ミリトン、アラバ、アセンシオ、フラン・ガルシア、メンディ、ハイセン、フォルティア。

MF：ベリンガム、カマヴィンガ、バルベルデ、チュアメニ、アルダ・ギュレル、セバージョス、マヌエル・アンヘル、ティアゴ。

FW：ヴィニシウス、ムバッペ、ゴンサロ、ブラヒム、ヤニェス。