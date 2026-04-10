Goal.com
ライブ
Live Scores, Stats, and the Latest News
Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

翻訳者：

アルベロアがジローナ戦で攻撃陣を牽引

アルバロ・アルベロア
レアル・マドリー
ジローナ
ラ・リーガ
チャンピオンズ リーグ
スペイン

レアル・マドリードはリーガ優勝の望みを捨てていない。

レアル・マドリードのアルバロ・アルビラ監督は、本日金曜日のラ・リーガ第31節ジローナ戦の先発メンバーを発表した。

レアル・マドリードはホームのサンティアゴ・ベルナベウでジローナを迎え、その後水曜日にチャンピオンズリーグ準々決勝第2戦でバイエルン・ミュンヘンとアリアンツ・アレーナで対戦する。第1戦は1-2で敗れたため、逆転を狙う。

バイエルン戦を見据え、アルビロ監督はトレント・アレクサンダー＝アーノルドとアントニオ・ルディガーを疲労回避のためベンチ外とした。

前線にはヴィニシウス・ジュニオール、キリアン・エムバペ、イブラヒム・ディアス、ジュード・ベリンガムを配置し、攻撃力を重視した。

レアル・マドリードの先発メンバーは以下の通り：

チャンピオンズ リーグ
バイエルン crest
バイエルン
FCB
レアル・マドリー crest
レアル・マドリー
RMA
ラ・リーガ
ジローナ crest
ジローナ
GIR
ベティス crest
ベティス
BET

ルニン - カルバハル - ミレイタオ - アセンシオ - フラン・ガルシア - バルベルデ - ベリンガム - カマヴィンガ - イブラヒム・ディアス - キリアン・エムバペ - ヴィニシウス・ジュニオール。

現在レアル・マドリードはラ・リーガで69ポイントを獲得し、首位バルセロナと7ポイント差の2位にいる。

関連記事：対立の末、アルビロアがチームメイトへの謝罪を要求

広告