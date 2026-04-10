アルベロアがジローナ戦で攻撃陣を牽引

レアル・マドリードのアルバロ・アルビラ監督は、本日金曜日のラ・リーガ第31節ジローナ戦の先発メンバーを発表した。

レアル・マドリードはホームのサンティアゴ・ベルナベウでジローナを迎え、その後水曜日にチャンピオンズリーグ準々決勝第2戦でバイエルン・ミュンヘンとアリアンツ・アレーナで対戦する。第1戦は1-2で敗れたため、逆転を狙う。

バイエルン戦を見据え、アルビロ監督はトレント・アレクサンダー＝アーノルドとアントニオ・ルディガーを疲労回避のためベンチ外とした。

前線にはヴィニシウス・ジュニオール、キリアン・エムバペ、イブラヒム・ディアス、ジュード・ベリンガムを配置し、攻撃力を重視した。

レアル・マドリードの先発メンバーは以下の通り：

ルニン - カルバハル - ミレイタオ - アセンシオ - フラン・ガルシア - バルベルデ - ベリンガム - カマヴィンガ - イブラヒム・ディアス - キリアン・エムバペ - ヴィニシウス・ジュニオール。

現在レアル・マドリードはラ・リーガで69ポイントを獲得し、首位バルセロナと7ポイント差の2位にいる。



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