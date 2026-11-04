アルフレッド・シュロイダーがカスムパシャで監督業を再開すると、トルコ人ジャーナリストのヤギズ・サブンジュオール氏が報じた。バルネフェルト出身の54歳は、火曜日にフェネルバフチェの新監督に就任したエムレ・ベロゾールの後任となる。

シュロイダーは2023年1月にアヤックスを解任された後、主に中東で活動し、アル・アイン（UAE）、アル・ナスル（UAE）、アル・ディリーヤ（サウジアラビア）の監督を歴任した。

今年5月には、サウジアラビアのトップリーグへの昇格を果たせなかったアル・ディリーヤを解任された。元MFは解任後、ドイツ代表での活動に専念することができ、当時の代表監督ユリアン・ナーゲルスマンの追加のアシスタントとして2026年ワールドカップに同行した。

その後、シュロイダーは無職だったが、カスムパシャでの就任発表が間近に迫り、状況が変わろうとしている。イスタンブールの同クラブは現在、スュペル・リグで5位につけており、エムレが移ったフェネルバフチェを勝ち点1上回っている。

サブンジュオール氏によると、契約期間は今シーズン終了まで。シュロイダーにとって、豊富な経歴に新たな国が加わることになる。フェイエノールトやRKCなどでプレーした元選手は、フィテッセで、故テオ・ボスのアシスタントとして指導者としてのキャリアを始めた。

その後、シュロイダーはFCトゥウェンテに移り、スティーブ・マクラーレン、ミシェル・プロドーム、ミシェル・ヤンセン、コー・アドリアーンセの下で働いた。続いてTSGホッフェンハイムで、ナーゲルスマンとフーブ・ステフェンスの右腕として初の海外での仕事に臨み、その後アヤックスでエリック・テン・ハーグのコーチングスタッフに加わった。

成功を収めた2018-19シーズンの後、シュロイダーはアムステルダムを離れてホッフェンハイムへ移り、監督として1年間指揮を執った。その後はFCバルセロナでロナルド・クーマンのアシスタントを務め、クラブ・ブルッヘの監督も半年間務めた後、監督としてアヤックスに復帰した。