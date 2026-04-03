アルフレッドとディック・シュロイダーの弟が、オランダのプロサッカークラブのヘッドコーチ候補に

移籍専門ジャーナリストのムニール・ブアリン氏によると、バート・シュロイダー（42）がFCデン・ボッシュの監督候補に名を連ねた。この末弟は、これまでプロサッカー界で独立して指揮を執った経験はない。

アルフレッド（アル・ディライヤFC）やディック（NECナイメーヘン）シュロイダーの弟である彼が、ケウケン・カンピオン・ディヴィジでそのチャンスを掴む可能性がある。

最有力候補であるロブ・ペンダース、バス・シブム、ピーター・ウネケンには複数の選択肢があるため、デン・ボッシュは待機状態にある。

デン・ボッシュはシュロイダーを即戦力として起用することを検討している。プロサッカー界では、アル・アインとアル・ナスルでアシスタントコーチを務めたのみである。

しかし、シュロイダーは以前、オッターロ、ルンテレン、モントフォールト、バーネフェルトのアマチュアチームで指揮を執った経験がある。

シュロイダーは現在NECで研修中であり、近いうちにUEFAプロライセンスの取得を見込んでいる。これを取得すれば、オランダのプロサッカー界でヘッドコーチになる資格が得られる。

シュロイダー家の末っ子であるバートは1983年生まれだ。兄のディックは1971年、アルフレッドは1972年生まれである。兄弟とは異なり、バートはプロサッカー選手になったことはない。