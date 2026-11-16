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アルフォンソ・デイヴィスは、カナダ代表として臨んだグアテマラ戦（3-2）で軽度の筋肉の負傷を負っただけだったようだ。The Athleticが報じた。

「本日トロントで行われた検査で、アルフォンソ・デイヴィスが下半身の筋肉に軽度の損傷を負ったことが確認された。今後も医療スタッフのケアを受けるため、ドイツへ戻る」 と、ジョシュア・クローク記者はカナダ協会の発表を伝えている。

26歳のデイヴィスは、CONCACAFネーションズリーグ準々決勝第1戦で開始わずか5分に負傷交代を余儀なくされた。グアテマラの攻撃を受けて自陣ペナルティーエリア内で後退していた際、不運にも足を滑らせた。その後、立ち上がってシュートを防ごうとしたものの、芝生に座り込み、プレーを続けられないことを示した。交代のためベンチへ向かう際には、明らかに悔しそうな表情で首を振っていた。

試合後、カナダ代表のマウロ・ビエロ・アシスタントコーチは「下半身の負傷」の可能性に言及した。kickerとBildによると、デイヴィスはすでにミュンヘンへ戻る途中で、現地で再検査を受ける見込みだ。

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デイヴィスは2025年3月に前十字靱帯を断裂して以降、筋肉系の負傷を繰り返してきた。中でも、母国で開催された前回ワールドカップでは大会の大半を欠場。出場したのはラウンド32の約20分間だけだった。

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アルフォンソ・デイヴィスは負傷について何を語ったのか？

デイヴィスはOne Soccerのインタビューで、早期復帰には悲観的な見方を示した。負傷がどれほど深刻かは正確には分からないものの、「何かしらの異常がある」と話した。

太もも裏を4度負傷していることについて、「非常に慎重にならなければならない。同じけがを繰り返せば、いつかどこかに無理が生じて、手術が必要になるかもしれない。それが怖い。本当につらい」とデイヴィスは語った。今は「前向きでいること」に全力を尽くし、「回復に集中して、できるだけ早く、かつ安全に復帰できるよう努めたい」という。

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それでも、再び負傷して離脱を強いられることには「いら立ちと怒りを感じる。けがをして楽しいことなんてない。特に太もも裏を次から次へと痛めているときはそうだ。つらいときも常に前向きでいようとしているけれど、今は悔しい」と胸の内を明かした。

バイエルン・ミュンヘンでは最近、好調を維持していたデイヴィス。左サイドバックでは、夏に加入したナサニエル・ブラウンとのポジション争いで一時優位に立ち、その後は負傷したルイス・ディアスに代わって左ウイングでも説得力のあるプレーを見せていた。

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今季は公式戦通算15試合に出場し、3ゴール5アシストを記録している。