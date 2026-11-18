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アルフォンソ・デイヴィスが再び負傷離脱する。復帰までどれほどかかるかは不透明だ。バイエルンには今、またしても厄介な問いが浮上している。

アルフォンソ・デイヴィスは土曜日、600日以上ぶりにカナダ代表の先発メンバーに名を連ねた。 だが、歓声に迎えられた復帰はわずか6分後に終わった 。26歳のデイヴィスは相手選手との接触がない場面で不運にも足を滑らせ、その後まもなく首を横に振りながらピッチを去った。

マウロ・ビエロ・アシスタントコーチとカナダサッカー協会は当初、「下半身の負傷」というやや曖昧な説明をしていた。しかし、今では厳しい事実が明らかになっている。デイヴィスはまたしても太ももの筋繊維断裂を負ったのだ。「当面は欠場する」と、 ドイツ最多優勝クラブのバイエルンは月曜日、慎重な表現で発表した 。ただ、これまでの負傷歴を踏まえれば、離脱は数週間に及ぶとみられる。12月前の復帰はかなり意外で、冬季中断明けまで試合に出られない可能性もある。

バイエルンにとって衝撃であることは間違いない。この離脱はさまざまな意味でタイミングが悪く、さらに厄介な問いを再燃させている。

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アルフォンソ・デイヴィスはバイエルンで定位置を確保していたのか？

デイヴィスは秋以降、バイエルンで再び高いパフォーマンスを見せている。ナサニエル・ブラウンの加入からわずか数週間後、抜群のスピードを誇る人気選手は、自分がクラブの高給取りの一人である理由を証明した。 最近では左サイドバックの座をめぐる争いで新加入のブラウンを退け、定位置を取り戻していた 。

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さらに代表戦による中断前には、アーセナル戦やアトレティコ・マドリー戦、またドルトムント戦の一部で、ルイス・ディアスの代役として一列前でも存在感を示した。そのポジションでは夏に、 本来は左ウイングのデイヴィスがいることも理由に 、控え選手が獲得されなかった。コロンビア人のディアス自身は移籍市場での補強によって負担を軽くしてほしいと 求めていたにもかかわらずだ 。そのディアスも、金曜日のケルン戦での復帰は見込まれていない。

さらに長く負傷離脱している セルジュ・ニャブリ（重い太ももの負傷）とイスマエル・サイバリ（脛腓靱帯断裂） が不在の中、ブラウンがシーズン序盤と同様に攻撃陣を助ける可能性は十分にある。ジャマル・ムシアラはメンバー復帰が近いものの、先発起用はまだ難しいだろう。そうなれば、コンラート・ライマーか、最近調子を落としているヨシプ・スタニシッチが左サイドバックを務める必要がありそうだ。

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理論上は伊藤洋輝も選択肢となる。久しぶりに負傷から解放された日本人選手だが、今季の出場時間はわずか115分。ただ、10月末のDFBポカールでは2部のマクデブルクを相手に90分間プレーした。もっとも、ポジションはセンターバックだった。 ヴァンサン・コンパニ監督の構想において、もはや有力な選択肢ではないことは明らかだ。

週末に交代を余儀なくされたデイヴィスは、強い苛立ちを感じていた。昨季終盤に筋束断裂を負った後、母国で開催されたワールドカップでは出場を控え、ピッチに立ったのはわずか16分間。それによってカナダのファンから多くの批判を浴びてもいた。デイヴィスはカナダのスポーツチャンネルOneSoccerに「少し悔しいし、腹も立っている」と語った。太ももの負傷を繰り返すのは「楽しくない」という。「更衣室では取り乱した。何が起きているのか分からなかった」と明かし、いくつかのごみ箱を壊したことも打ち明けた。

Getty Images

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アルフォンソ・デイヴィスはバイエルンで何度負傷してきたのか？

デイヴィスの長い負傷歴を見れば、その反応も不思議ではない。2024年12月以降、筋繊維断裂は今回で4度目だ。2019年1月にミュンヘンへ加入してから、欠場した試合はすでに129に上る。2025年初めに 好条件で契約を延長して 以降だけでも、プロ生活を通じてそれほど欠場しない選手もいるほどの日数を離脱している。始まりは、これまでのキャリアで最も重い負傷だった。

2025年3月24日～12月8日：十字靱帯断裂（練習復帰の遅れを含む）

2026年1月4日～1月15日：病気

2026年2月22日～3月9日：筋繊維断裂

2026年3月11日～4月2日：太ももの負傷

2026年5月7日～6月11日：筋肉の負傷

2026年11月15日以降：筋繊維断裂

特に目立つのは、十字靱帯を負傷して以来、デイヴィスが筋肉の問題に繰り返し悩まされていることだ。この負傷も 代表活動中に負ったもので、カナダサッカー協会は当初診断できず、バイエルンとの泥沼の対立につながった 。ただ、こうした事態はプロサッカーでは決して珍しくない。American Journal of Sports Medicineに掲載された研究によると、復帰後1年以内にプロ選手の約3人に1人がこの「現象」に苦しむ。十字靱帯再建手術が必要だった場合、負傷していない選手と比べて、そのリスクは2.5倍以上になるという。

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数字で見ると、復帰後最初の12カ月間に少なくとも1度の筋肉の負傷を負う選手は約32.5％。一方、健康な比較対象群では約12.5％だ。ただし、デイヴィスが最初の2度の筋繊維断裂を負ったのは、十字靱帯断裂の数カ月前だった。

同じ箇所に繰り返し問題が生じていることも、デイヴィスを悩ませている。太ももの裏を4度負傷していることについて、「非常に慎重にならなければいけない。同じ負傷を繰り返すと、いつかどこかが耐えきれなくなり、手術の話になるかもしれない。それが怖い。本当に厳しい」と語った。

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さらにデイヴィス とジェシー・マーシュ監督は 、試合前からデイヴィスが「膝に近いところ、つまり太ももの裏の筋肉の下端に少し痛み」を感じていたことをOneSoccerに明かした。医療スタッフは決して軽視せず、MRI検査まで実施したが、異常は見つからなかったという。「問題はないと分かった。だから僕は『分かった』と言ったんだ」

デイヴィスは今後、「前向きでいること」、「回復に集中し、できるだけ早く、かつ安全に復帰すること」に全力を尽くしたいという。

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バイエルンはアルフォンソ・デイヴィスの売却も考えているのか？

それでも、バイエルンにとって契約を2030年まで延長したことが得策だったのか、改めて問われることになる。難航を極めた交渉の末、マックス・エーベルSDら首脳陣は、報道によれば基本給1500万ユーロという契約をデイヴィスに与えた。ボーナスによって、その額はさらに大幅に増えるという。その上、約2000万ユーロの契約金も支払われた。

ただ、バイエルンはその際、先を見据えた備えもしていた。Sport Bild によると、負傷による欠場が3～4カ月に及ぶ場合、バイエルンはデイヴィスの給与を全額支払い続ける。 一方、例えばジャマル・ムシアラの場合、その期間は6カ月だ 。 本来、バイエルンも他の雇用主と同様、病気の場合に給与の支払いを保証する義務があるのは6週間だけだ。ドイツでは7週目から公的医療保険が支払いを引き継ぐが、その上限は月額5812.50ユーロ（税込）となっている。

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しかし、高額な年俸を踏まえ、春にはすでにデイヴィスの去就をめぐる噂が広まっていた。kickerなどが報じたところでは、 デイヴィスはもはや売却対象外ではないという 。今回の再離脱によって、デイヴィスが度重なる負傷から抜け出せるのか、バイエルンは放出した方がよいのではないかという疑問は強まっている。特に、ブラウンという優れた代役であり、ドイツ代表でもある選手がすでにいるとなればなおさらだ。一方で、これほどの負傷歴を持つ左サイドバックに、これほど高額な給与を提示するクラブはほとんどないだろう。

バイエルンにとっては、まさしくジレンマだ。少なくとも、デイヴィスが復帰後すぐにこれまでのパフォーマンスを取り戻し、売却をめぐる問いに答えを出す必要がなくなるという期待は持てる。そうなればデイヴィスも、十字靱帯を負傷してからの厄介な1年をようやく乗り越えられる。