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アルフォンソ・デイヴィスの苦難に、また新たな一章が加わった。左サイドバックは再び負傷でバイエルン・ミュンヘンを離脱。しかも、その時期は最悪だ。

前回先発してから600日以上を経て、アルフォンソ・デイヴィスは土曜日、カナダ代表の先発メンバーに復帰した。 だが、歓声に包まれた復帰戦はわずか6分後に終わった 。26歳のデイヴィスは相手選手との接触がないまま不運にも足を滑らせ、ほどなく首を横に振りながらピッチを去った。

アシスタントコーチのマウロ・ビエロとカナダサッカー協会は当初、「下半身の負傷」とやや曖昧に説明していた。しかし、今は厳しい事実が明らかになっている。デイヴィスはまたしても太ももの筋繊維断裂を負った。ドイツ最多優勝クラブのバイエルンは月曜日、控えめな表現で 「当面は離脱する」と発表した 。だが、これまでの負傷歴を踏まえれば、離脱は数週間に及ぶとみられる。12月前の復帰となれば大きな驚きで、出場は冬季中断明けまで持ち越される可能性もある。

バイエルンにとって間違いなく衝撃だ。今回の離脱はさまざまな面でタイミングが悪く、さらに、ある厄介な問いを再燃させることになった。

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好調だったデイヴィス、ナサニエル・ブラウンを抑えて定位置奪回

秋以降、デイヴィスはバイエルンで再び高いパフォーマンスを見せていた。ナサニエル・ブラウンの加入からわずか数週間で、抜群のスピードを誇る人気選手は、なぜクラブの高給取りの一人なのかを証明した。 最近は左サイドバックで新加入のブラウンを抑え、定位置を取り戻していた 。

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さらに代表ウィーク前には、アーセナルやアトレティコ・マドリーとの重要な試合で、あるいはドルトムント戦の一部の時間帯で、ルイス・ディアスに代わって一列前のポジションに入り、好プレーを見せた。今夏、ディアスの控えが獲得されなかった際には、 本来は左ウイングであるデイヴィスの存在も理由に挙げられていた 。コロンビア人選手のディアス自身は補強による負担軽減を求めていたが、 その希望はかなわなかった 。ディアスも金曜日のケルン戦には復帰しない見込みだ。

さらに長期離脱中の セルジュ・ニャブリ（重い太ももの負傷）とイスマエル・サイバリ（脛腓靱帯結合部の靱帯断裂） も不在のため、シーズン序盤と同様にブラウンが攻撃陣を助ける可能性は十分にある。ジャマル・ムシアラはメンバー復帰が近いものの、まだ先発の選択肢にはならないだろう。そのため左サイドバックでは、コンラート・ライマーか、最近調子を落としているヨシプ・スタニシッチが穴を埋めることになりそうだ。

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理論上は伊藤洋輝も選択肢となる。久々に負傷のない状態にある日本人選手だが、今季の出場はわずか115分。それでも10月末には、DFBポカールの2部マクデブルク戦で90分間フル出場した。ただし、ポジションはセンターバックだった。 ヴァンサン・コンパニ監督の構想において、もはや有力な選択肢ではないことは明らかだ 。

週末に交代したデイヴィスは、ひどく落胆していた。昨季終盤に筋束断裂を負った後は、母国で行われたワールドカップでも出場を抑え、ピッチに立ったのはわずか16分。これにはカナダのファンから多くの批判が寄せられていた。「少し悔しいし、腹も立っている」と、デイヴィスはカナダのスポーツ専門局OneSoccerに語った。太ももの負傷を繰り返すのは「楽しくない」という。「更衣室では我を失った。何が起きているのか分からなかった」と話し、ゴミ箱もいくつか壊したと明かした。

Getty Images

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積み重なる負傷歴。デイヴィスの筋肉系トラブルは偶然ではない

デイヴィスの長い負傷歴を見れば、その反応も不思議ではない。2024年12月以降、筋繊維断裂はこれで4度目だ。2019年1月にミュンヘンへ加入して以来、欠場した試合は実に129に上る。 2025年初頭の高額な契約延長 後だけでも、一部の選手がプロ生活全体を通じても経験しないほどの離脱日数を重ねた。その始まりは、これまでのキャリアで最も重い負傷だった。

2025年3月24日～12月8日：十字靱帯断裂（練習不足による期間を含む）

2026年1月4日～1月15日：病気

2026年2月22日～3月9日：筋繊維断裂

2026年3月11日～4月2日：太ももの負傷

2026年5月7日～6月11日：筋肉の負傷

2026年11月15日以降：筋繊維断裂

特に目立つのは、十字靱帯の負傷以降、デイヴィスが筋肉系の問題を繰り返していることだ。この負傷も 代表で負ったもので、協会は当初診断できず、バイエルンとの泥仕合に発展した 。プロサッカーでは決して珍しいことではない。医学誌American Journal of Sports Medicineに掲載された研究によると、復帰後1年以内に、プロ選手のほぼ3人に1人がこの「現象」に見舞われるという。十字靱帯の再建手術が必要だった場合、負傷していない選手と比べてリスクは2.5倍以上に上がる。

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数字で示すと、復帰後最初の12カ月間に少なくとも1度は筋肉を負傷する割合は約32.5％。一方、健康な比較対象群では約12.5％だ。ただし、デイヴィスの最初の2度の筋繊維断裂は、十字靱帯断裂の数カ月前に起きている。

同じ箇所に繰り返し症状が出ていることも、デイヴィスを悩ませている。太ももの裏を4度負傷していることについて、「非常に慎重にならなければいけない。同じ負傷を繰り返せば、いつかどこかが耐えられなくなり、手術の話になるかもしれない。それが怖い。本当にきつい」と語った。

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さらにデイヴィス とジェシー・マーシュ監督 はOneSoccerに対し、試合前から「膝の方、つまり太もも裏の筋肉の下端に少し痛み」を感じていたと明かした。医療スタッフはこれを軽視せず、MRI検査まで行ったが、異常は見つからなかった。「問題はないという結果だった。だから『分かった』と言ったんだ」

デイヴィスは今後、「前向きでいる」ことに全力を尽くし、「回復に集中して、できるだけ早く、かつ安全に復帰する」つもりだという。

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デイヴィスは売却不可ではなくなった？ バイエルンのジレンマ

同時に、バイエルンが契約を2030年まで延長した判断は正しかったのかという疑問が再び浮かぶ。難航した交渉の末、マックス・エーベルSDら首脳陣は、報道によれば基本年俸1500万ユーロでデイヴィスと契約した。ボーナスによって、さらに大幅に増えるともされる。加えて、約2000万ユーロという高額の契約金も支払われた。

ただし、バイエルンはその際、先を見据えた備えもしていた。Sport Bild によると、負傷で離脱した場合、クラブはデイヴィスの給与を3～4カ月間は全額払い続ける。 例えばムシアラの場合、その期間は6カ月だ 。 本来、バイエルンも他の雇用主と同様、病気の際に給与の支払いを保証する義務があるのは6週間だけ。ドイツでは7週目から法定健康保険が引き受けるが、上限は月額5812.50ユーロ（税引き前）となっている。

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とはいえ、その高額な給与を踏まえ、春にはすでに噂が広がっていた。kickerなどが報じたところによれば、 デイヴィスはもはや売却不可の選手ではないという 。今回の新たな負傷によって、デイヴィスが度重なる離脱から抜け出せるのか、バイエルンは放出した方がよいのではないかという疑念が強まる。ブラウンという優れた代役がすでにおり、しかもドイツ代表選手でもあるなら、なおさらだ。一方で、これほどの負傷歴がある左サイドバックに、これほど高額な給与を提示するクラブもほとんどないだろう。

バイエルンにとって、まさにジレンマだ。それでも、デイヴィスが復帰後すぐにこれまでのパフォーマンスを取り戻し、売却すべきかという問いに答える必要すらなくなる。そんな希望は十分に残されている。その時には、デイヴィスも十字靱帯負傷後の厄介な1年をようやく乗り越えたことになる。

Getty Images

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アルフォンソ・デイヴィス：バイエルンでの成績