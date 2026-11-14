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すでに負傷者が相次いでいるバイエルンに、アルフォンソ・デイヴィスも加わったようだ。クラブは診断結果について、ある具体的な懸念を抱いている。

デイヴィスはカナダがグアテマラに3-2で勝利したCONCACAFネーションズリーグ準々決勝第1戦で、詳しい状態がまだ分かっていない負傷を負い、開始わずか5分で交代を余儀なくされた。

中米勢の攻撃を受けた際、デイヴィスは自陣ペナルティーエリア内で後退しながら不運にも足を滑らせた。一度は立ち上がって続くシュートを防いだものの、その後ピッチに座り込み、プレーを続けられないことを伝えた。交代ベンチへ向かう際には、明らかに悔しそうな様子で首を振っていた。

カナダ代表のアシスタントコーチ、マウロ・ビエロは試合後、デイヴィスについて「下半身の負傷」と説明した。詳しい検査によって、より正確な診断が下される見込みだ。「僕たちはみんな、フォンジーにまた会えて本当にうれしかった。あんなに早くプレーを続けられなくなったことは、僕たちにとって本当につらかった」と、チームメートで得点も挙げたタニ・オルワセイは語った。

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バイエルンでは、再び警戒が強まっているはずだ。現在、ドイツの最多優勝クラブでは、特に攻撃陣でイスマエル・サイバリ、セルジュ・ニャブリ、ジャマル・ムシアラ、ルイス・ディアスら多くの選手が離脱している。サイバリは脛腓靱帯断裂、ニャブリは筋肉の負傷により、今年中に再び試合に出場することはほぼできない見通し。一方、ムシアラとディアスはすでにチーム練習へ部分的に参加しており、代表戦期間後に復帰する予定だ。

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だが、26歳のデイヴィス本人にとっては、再び長期離脱となれば特につらい。左サイドバックのデイヴィスは2025年3月にカナダ代表で十字靱帯を断裂して以来、その後も筋肉の負傷を繰り返し、特に昨季はそれに悩まされた。

キッカーによると、デイヴィスは早くも土曜日にミュンヘンへの帰路に就き、現地で検査を受ける予定だ。バイエルンでは再び筋肉の負傷が懸念されているという。カナダの報道では、代表チームにとってもバイエルンにとっても「最悪のケース」と記されている。「カナダ代表の主将にとって、悪夢が現実となった」と、カナディアン・サッカー・デイリーは報じた。

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アルフォンソ・デイヴィスはバイエルンですでに不調を抱えていた？

チャンピオンズリーグ準決勝のパリ・サンジェルマン（PSG）との第2戦で再び筋肉を負傷したことで、デイヴィスは自国開催のワールドカップのほぼ全期間を欠場した。カナダ代表の主将はラウンド32で短時間出場しただけだった。痛めた太ももの状態がなお思わしくなかったため、デイヴィスはバイエルンでの次のシーズンも見据え、さらなる出場と、それに伴うより重い負傷のリスクを避けた。

今季のデイヴィスは、バイエルンの首脳陣を安心させる好調ぶりを見せ、状態も安定していた。左サイドバックのポジション争いでは、一時ネイサニエル・ブラウンをリードし、その後は負傷したディアスに代わって左ウイングでも説得力のあるプレーを見せた。

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ただ、直近では万全でなかったことを、マインツ05とのアウェー戦を前にヴァンサン・コンパニの代役を務めたダンクスが示唆していた。「休養を与える候補の選手が何人かいる」と1週間前に説明し、デイヴィスの名前を明確に挙げた。デイヴィスは2試合連続でほぼフル出場できる段階にはまだないという。

そのため、バイエルンがマインツに2-1で勝利した試合では、デイヴィスの出場は約70分を過ぎてからだった。それでも今回、カナダ代表に合流中に再び試練に見舞われた。

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デイヴィスが先発したのは、2025年に十字靱帯と半月板を損傷して以来、グアテマラ戦が初めてだった。重傷を負った当時、その深刻さがミュンヘンに戻ってから初めて判明したことを受け、ミュンヘン側からカナダサッカー協会に対して厳しい非難の声が上がっていた。