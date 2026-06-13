アルビラがモウリーニョにレアルのスター選手への攻撃を煽る

新監督ジョゼ・モウリーニョの就任直後、レアル・マドリードのスター選手の一人は複雑な立場に立たされた。モウリーニョは昨季「無冠」に終わったチームの守備強化のため、補強を求めていたからだ。

クラブはモウリーニョを3年契約で再招聘し、ペレス会長は連覇逃した2シーズンの苦境を払拭するつもりだ。

スペイン人ジャーナリストのミゲル・シラノ氏によると、元テクニカルディレクターのアルバロ・アルビラは最新レポートで左SBアルバロ・カレラスを「ロッカールームで好まれない」と評価し、モウリーニョの前で彼を窮地に追い込んだ。

『デフェンサ・セントラル』によると、モウリーニョはアルビロアからカレラスに関する極めて否定的な報告を受け、クラブに左SBの補強を要請したという。

さらにモウリーニョは、来季カレラスだけでなくラウル・アセンシオも起用しないつもりだと明言した。

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シラノ氏は「ただし、2人の去就は異なる。アシエンシオは残留して年俸を維持したい考えだ。同じ年俸を払う新クラブを探す可能性もある」と説明した。

一方、カレラスはモウリーニョの判断次第で放出されるが、クラブは昨季加入したばかりのため再チャンスを与えたい考えだ。

補強については、センターバック兼サイドバックの左利き、または左サイドバックの獲得が検討されている。

メンディの負傷懸念もある。

左SBには3人が登録されており、全員が納得できるパフォーマンスを示していない。それでもモウリーニョはフェルランド・メンディを重用したいが、負傷が相次ぎ、コンディションに不安がある。

補欠の放出が最優先であり、特にフラン・ガルシアの売却はクラブの重要課題だ。ベンフィカから獲得した彼を売ることができれば、提示されたオファーを検討する」。

ただし、ベンフィカから6000万ユーロで獲得したため、それを上回る価格で売却するのは難しいとも語った。

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左SBは新体制の課題で、モウリーニョ監督はSBとCBをこなせるカラヴィオーリ（アーセナル）やグヴァルディオール（マンチェスター・シティ）の獲得を望んでいる。