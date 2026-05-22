アルバロ・アルベロア、レアル・マドリード監督としての将来を明言

アルヴァロ・アルベロアは金曜の記者会見で、今週末のレアル・マドリード監督としての采配が最後になると発表した。チームは土曜のホーム最終戦アスレティック・ビルバオ戦で今シーズンを終える。

監督として最後の試合かとの問いに、彼は「はい」と即答。「これは『さよなら』ではなく『また会おう』であってほしい。ここを常に自分の家だと思ってきた。20年間、さまざまな役割でクラブに関わってきた」と語った。

シャビ・アロンソの解任後、暫定監督としてチームを率いたが、成績は振るわず、バルセロナにリーグ優勝を許し、CLでも早期敗退。内部も不安定だった。

「この役割を全うするため、自分よりクラブを優先してきた」と激動の期間を振り返る。「私が就任した時のチーム状態やロッカールームの空気は理解している。」

フェデリコ・バルベルデとオーレリアン・チュアメニの衝突が報道され、キリアン・エムバペとの関係もぎくしゃくしていたとされる。

「シーズン開始時から指揮していれば結果は変わっていたかもしれない。だがこれが現実だ。1年前はユースの監督だった私が、この4か月で大きく成長し、次の挑戦へ準備はできている」と闘志を燃やした。

レアル・マドリードの次期監督候補ジョゼ・モウリーニョのコーチングスタッフに、アルベロアが加わる可能性はないようだ。「その件にはコメントしない。モウリーニョは常に優れたスタッフを揃えている。彼が監督に就任すれば、自分のスタッフと働くだろう。」