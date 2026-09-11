アルバロ・アルベロアは今季からフラムの指揮を執っているが、レアル・マドリーからやって来たこの指揮官には早くも解任の危機が迫っている。 コテージャーズはプレミアリーグ開幕3試合で勝ち点0に終わっており、今週末にはアンフィールドへ乗り込む。イングランドの記者たちはすでに牙を研いでいる。

フラムはチェルシーとの一戦を2-3の敗戦で今季をスタートさせ、その後EFLカップではAFCウィンブルドンを3-0で退けた。しかし、リーグ戦では苦しい戦いが続き、サンダーランドに1-0、クリスタル・パレスに2-3で敗れている。

土曜日の午後16時キックオフで、アルベロアはリヴァプールとの特別な一戦に臨む。現役時代の2007年から2009年にかけてプレーした古巣だ。ただ、思い出に浸っている時間はない。

「自分たちにとって非常に重要な試合だ」と、アルベロアは記者会見で語った。「この1週間、ハードワークしてきた。ただ、自分たちのプレーをいくつかの点で改善し、調整しなければならないことは分かっている」

「試合に勝つのに十分なチャンスは作れている。でも勝てていない。どちらの言い分も正しい。なぜ勝てていないのか、何を変えなければならないのかは分かっている。初日からずっとそこに取り組んでいる」

「たとえ1試合勝ったとしても、私たちは同じことを言い続けるだろう。1試合勝ったからといって、完璧なパフォーマンスをしていることにはならない」とアルベロア。イングランドメディアからは、フラムでの自身の時間が終わりに近づいていると思うかという質問も受けた。

「私が考えているのはアンフィールドのことだけだ。それ以外は何も考えていない。私は3試合のために、あるいは1カ月のためにここへ来たわけではない。クラブとチームを良くするために来た。そのことに全エネルギーを注いでいる」

フラムのファンは、パレス戦のホームでの敗戦後、面白く思っていなかった。そして自分たちのチームにブーイングを浴びせた。「ファンが自分たちの後ろ盾になってくれれば、私たちはより強いチームになる。私は、このクラブがその歴史とファンの重要性を理解しているからここへ来た」

「私がプレミアリーグでプレーしていたときにこのチームと対戦したことがあるし、クレイブン・コテージで戦うのがどれだけ難しいかも知っている。今、私たちにはファンのサポートが必要だ。選手たちの姿勢には満足している。取り組み続けている。最も重要なのは、試合に勝てるようになることだ」とアルベロアは締めくくった。