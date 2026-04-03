アルバロ・アルベロアがレアル・マドリードの2人のスター選手の復帰を明言し、注目すべき発言をした

エデル・ミリタンとジュード・ベリンガムがレアル・マドリードに復帰した。アルヴァロ・アルベロア暫定監督が記者会見でこれを確認し、同ブラジル人DFを絶賛した。

昨年12月7日、レアル・マドリード対セルタ・ビーゴ（0-2）のラ・リーガの試合で、ミリタンはハムストリングを痛め、負傷退場した。昨シーズン、このディフェンダーは前十字靭帯を断裂していた。

RCDマヨルカ戦を控えた記者会見で、アルベロアはレアル・マドリードが再びミリタオを起用できることを明かした。「彼が戻ってきて本当に嬉しい」

「レアル」の暫定監督は「とても嬉しい」だけでなく、代表戦38試合出場を誇るこの選手を絶賛した。「彼が万全の状態であれば、世界最高のディフェンダーだ」

ジュード・ベリンガムもレアル・マドリードのメンバーに復帰する。このイングランド人MFはハムストリングの怪我に悩まされており、先週のイングランド代表戦には出場しなかった。

「トーマス・トゥヘル監督は彼に関してリスクを冒したくなかった。ベリンガムはトレーニングをしっかりとこなしており、今は主に試合勘を取り戻す必要がある」とアルベロアは語った。

レアル・マドリードはラ・リーガで2位につけており、ライバルのFCバルセロナ（勝ち点73）に4ポイント差をつけられている。スペインの首都を本拠地とする同クラブは、来週、チャンピオンズリーグの準々決勝でバイエルン・ミュンヘンと対戦する。