アトレティコ・マドリードのアルゼンチン人フォワード、フリアン・アルバレスは、チャンピオンズリーグでのリバプール戦で負傷し欠場を強いられていたが、レアル・マドリードとのマドリード・ダービーに間に合わせるべく強化された調整を続けており、ピッチ上で影響力ある存在感を取り戻したいという強い意欲を見せている。

スペイン紙『マルカ』によると、アルバレスはここ数日、個人練習を強化しており、金曜午前にはピッチでのセッションをこなした後、チーム全体練習に合流した。チームに割り当てられた休養日にも取り組みを続けており、日曜に予定されているダービーでの出場を望んでいる。

このアルゼンチン人フォワードは、しばらくメディアの取材から距離を置き、コンディションの回復と来る一戦に向けた準備への集中を優先していた。

アルバレスはダービーを目標の筆頭に据えており、ピッチ上で結果を示し、昨季の対戦での目覚ましい活躍の後に浴びていたスポットライトを取り戻す絶好の機会だと考えている。

フリーキックから決めたレアル・マドリードのゴール、そしてアトレティコを勝利に導いた2得点は、いまだにチームのサポーターと選手本人の記憶に残っており、彼は伝統のライバルを相手にした新たな舞台でそのパフォーマンスを再現することを期待していた。

アルバレスは「アンフィールド」で負傷したが、試合では傑出したプレーを見せ、アトレティコのベストプレーヤーの一人として広く称賛を受けていた。

しかし、彼が違和感を訴えたことでロッカールームに不安が広がり、その後MRI検査で負傷が確認され、オサスナ戦を欠場せざるを得なくなった。彼は間に合わせようと試みていたものの、及ばなかった。

回復期間中、選手はジムとピッチでのトレーニング、さらに理学療法士との取り組みを含む集中的なプログラムに取り組んだ。

とはいえ、メディカルスタッフは、完全な回復を迎える前に負傷が悪化したり再発したりするのを避けるため、慎重に彼の状態に対応している。

各種の情報は、アルバレスがフル出場する可能性は低いと示しているが、たとえ終盤の数分間の出場にとどまるとしても、チームのメンバー入りに固執している。

選手は、シーズンで最も重要な試合の一つで、「メトロポリターノ」のピッチ上で自らの準備が整っていることを証明し、献身を示すために、与えられるあらゆる機会を活かそうとしている。