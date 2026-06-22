アルゼンチン代表FWジュリアン・アルバレスは、2026年W杯のチームスタートに満足を示した。

月曜日に行われたグループリーグ第2戦では、リオネル・メッシ率いるアルゼンチンがオーストリアを2-0で下した。

スペインのラジオ局「コペ」によると、アルヴァレスは「良いスタートを切れたが、状況は厳しい。この道を続けなければならない」と語った。

また、39歳を目前に記録を塗り替えるメッシについては「驚くべきことだ。これ以上言葉はない」と称えた。

アルゼンチンFWは、日々チームで見せるキャプテンの価値を強調し、「私たちは毎日彼を見ている。長い年月が経っても、彼はまだ魔法のようなプレーと才能を見せている。史上最高で、私たちはいつも彼を楽しんでいる」と続けた。

また、今後の対戦相手としてスペインやウルグアイの名前が挙がった。アルヴァレスは「可能ならスペインとは戦いたくない。彼らは非常に強い」と本音を明かした。

同時に、アルヴァレスは「決勝へ進むには全試合に勝たねばならない。自分たちに集中し、一歩ずつ進もう」とチームの状態を整える重要性を強調した。

優勝候補との声には「強いチームは多いが、我々は夢を追う」と語った。

アトレティコでの将来については「夢を叶えるために移籍が最善だ」と語った。

レアル・マドリードとバルセロナは獲得オファーを提示したが、アトレティコ・マドリードは拒否した。

最後に彼は「隠すつもりはない。正直に言いたい。クラブとも話したが、みんなにとってベストなのは移籍だ」と語った。