ビジャレアル戦での出来事とは異なり、今回アルゼンチン人のフリアン・アルバレスは、アスレティック・ビルバオに0対3の完敗を喫した後、アトレティコ・マドリードのサポーターのもとへ足を運ぶことにこだわった。これは、近ごろ選手を取り巻いていた緊張状態を和らげようとする明確な試みがうかがえる光景だった。

アルバレスは、サン・マメス・スタジアムに駆けつけた約200人のアトレティコのサポーターから、ここ数日の移籍市場での出来事や彼のクラブでの将来をめぐる話を背景にブーイングを浴びた。しかし、フォワードは異なる方法で応えることを選んだ。彼はチームメートとともにスタンドへ向かい、サポーターに挨拶し、チームを支援するためにビルバオまで足を運んでくれたことに感謝を伝えたのだ。

アルバレスは、アトレティコの一行がサン・マメス・スタジアムに到着したときから、チームメートのクティ・ロメロとムッソに囲まれており、ウォーミングアップの間も彼らが付き添っていた。その後、フォワードは58分にピッチへ入ったが、そこにはチームメート、とりわけゴールキーパーのムッソを筆頭とした明確な支えがあった。

交代の際に浴びせられたブーイングの後、アルバレスはサポーターと対立することを選ばず、むしろチームメートのもとへ戻り、後に彼らとともにサポーターへの挨拶に加わった。それは、苦い敗戦にもかかわらず、アトレティコのサポーターと新たなページを開こうとする試みだった。