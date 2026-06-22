アルバレス：「メッシの魅力を楽しんでいる。でも、この代表チームとは戦いたくない」

アルゼンチン代表FWジュリアン・アルバレスは、2026年ワールドカップでのチームの滑り出しに満足を示した。

月曜日に行われたグループリーグ第2戦では、リオネル・メッシ率いるアルゼンチンがオーストリアを2-0で下した。

スペインのラジオ局「コペ」によると、アルヴァレスは「良いスタートを切れたが、まだ厳しい状況だ。この道を続けなければならない」と語った。

また、39歳を目前に記録を塗り替えるメッシについては「驚くべきことだ。これ以上言葉は必要ない」と称えた。

アルゼンチンFWは、日々チームで見せるキャプテンの価値を強調し、「私たちは毎日彼を見ている。長い年月が経っても、彼はまだ魔法のようなプレーで才能を示している。史上最高であり、私たちはいつも彼を楽しんでいる」と語った。

また、今後の対戦相手としてスペインやウルグアイの名前が挙がった。アルヴァレスは「可能ならスペインとは戦いたくない。彼らは非常に強い」と本音を明かした。

同時に、アルヴァレスは「決勝に進むには全試合に勝たねばならない。自分たちに集中し、一歩ずつ進むべきだ」と語り、あらゆる挑戦に備えていると強調した。

優勝候補かと問われると「分からない。強いチームは多いが、我々は夢を追い続ける」と結んだ。