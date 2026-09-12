アトレティコ・マドリードに、レアル・ソシエダとのアノエタでの一戦を前に新たな痛手が走った。アルゼンチン代表のフリアン・アルバレスが、フィジカル的な問題により最後のトレーニングを離脱したのだ。これにより試合出場は極めて不透明となり、アレクサンデル・セアルース、そしてパブロ・バリオスを負傷で欠く中、コーチングスタッフの悩みはさらに深まっている。

『マルカ』紙によれば、アルバレスは肉体的な痛みを感じたことで、チームメートとのトレーニングを完遂できなかった。選手は負傷の性質と深刻度を特定するため追加の精密検査を受ける予定だが、レアル・ソシエダ戦での出場は現時点では絶望的とみられている。

この事態は、アルゼンチン代表FWが先週水曜日のリバプール戦で、今シーズン初めて90分間フル出場した後に起きたものだ。彼は自らの将来を巡って渦巻いた論争のために準備開始が遅れ、8月10日にトレーニングへ復帰したものの、その後は病気により約1週間離脱していた。

アルバレスは移籍市場の閉幕後、本来の実力を取り戻し、チームのサポーターの信頼を回復することを目的にアトレティコ・マドリードへの残留を選んでいた。しかし、今回の新たなフィジカルの問題が、その段階的な復帰プロセスを混乱させる恐れがある。

アルゼンチン代表FWは、アンフィールドでのリバプール戦で前向きな兆候を示していた。マルコス・ジョレンテのゴールをアシストしたほか、GKアリソンに強烈なシュートのセーブを強いた。そのため、今シーズン初ゴールを決めることが、アノエタへ戻る前の最も重要な目標となっていた。

だが、負傷の可能性がこの瞬間を先延ばしにするかもしれない。アトレティコがアルバレスの最終的な状況を見極めるべく精密検査の結果を待つ一方で、負傷者リストにはセアルースとバリオスも名を連ねている。