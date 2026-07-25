アルゼンチン人フォワードのフリアン・アルバレスは、今後数日のうちにアトレティコ・マドリードとの対立をさらにエスカレートさせる構えだ。クラブ首脳陣との直接対決に臨み、移籍願望を明言する2度目の公式声明を発表する予定で、「ロヒブランコス」にバルセロナのオファーを受け入れさせ、カタルーニャのクラブのユニフォームに袖を通すという幼い頃からの夢を叶えることを認めさせるための最後の試みとなる。

スペイン紙『スポルト』によると、「クモ」はディエゴ・シメオネ監督のもとで8月10日に始まる練習の開始前に移籍を決着させるべく、二段構えの戦略をバルセロナに伝えたという。夏の移籍市場が閉まるまでの残り時間が少ないなか、7月末、遅くとも8月初旬には動き出す計画だ。

裏切られた思いが反抗を後押し

アルバレスは大きな失望を抱いている。アトレティコ・マドリードの首脳陣から、好条件のオファーが届いた場合には交渉に応じるとの約束を受けていたにもかかわらず、スペインのクラブは魅力的な金額のバルセロナのオファーをきっぱりと拒否し、看板選手を手放さないという姿勢を貫いたためだ。これが選手に裏切られたという思いを抱かせ、移籍への決意を一層強めた。

アルバレスは先のワールドカップに出場した際、すでに最初の一歩を踏み出していた。彼は公の場で次のように語っていた。「話すべきクラブの関係者と話をした。移籍がみんなにとって最善だと思うし、自分の夢を叶えたい」。バルセロナ加入への抑えきれない願望を明確に示すものだった。

アーセナルの代替案の崩壊が唯一の行き先を後押し

状況は、イングランドのアーセナルのオファーが崩れたことで複雑化した。このオファーには、スウェーデン人のビクトル・ジョケレスがトレードでアトレティコに移籍するという内容が含まれていたが、「大砲隊」が計画を変更し、レアル・マドリードのスター、ヴィニシウス・ジュニオールを攻撃陣強化の最優先ターゲットに据えたことで頓挫した。これにより、アルバレスの代役となりうる選択肢の扉は閉ざされた。

しかし、アーセナルの撤退も「クモ」の信念を何ら変えることはなかった。彼はバルセロナこそが唯一の行き先だと言い張っている。それは、幼い頃の夢――憧れの存在でありアルゼンチン代表のチームメイトでもあるリオネル・メッシの後を追うという夢――を叶えようとしてのことだ。アルバレスはアルゼンチンの街角でブラウグラナのユニフォームを着てメッシの真似をしていた。

天文学的な違約金という障壁

現所属クラブと対峙することの難しさは承知しているものの、アルバレスはアトレティコを交渉のテーブルに着かせるために強く圧力をかけざるを得ないと理解している。とりわけ、契約が2031年まで続き、違約金が5億ユーロにも達する天文学的な額であることを踏まえればなおさらだ。これにより彼の選択肢は限られ、実現されなかった約束を受けた末に自らが正当な権利とみなすものを勝ち取るためには、決定的な行動を取ることを余儀なくされている。

待機状態のバルセロナ

一方、バルセロナはアルバレスの決定的な動きを引き続き待っている。数日前にアトレティコ・マドリードへ正式なオファーを送ったものの、選手自身が膠着状態を打ち破るために動き出すまでは新たな金銭的オファーを提示することを拒んでいる。スポーツディレクターとテクニカルスタッフは、このアルゼンチン人フォワードがチームを別次元へと引き上げる理想的な選択肢だと考えているが、ボールはいまや「クモ」のコートにあり、彼は早急な決断を迫られている。