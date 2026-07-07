アルバレス：「エジプト戦は、ここ数年でアルゼンチンにとって最高の試合だった」

アルゼンチン代表FWジュリアン・アルバレスは2026年W杯でも先発し、エジプト戦で2点のビハインドを覆し3-2の逆転勝利に貢献した。 試合終了まで20分を切ったロスタイムにエンツォ・フェルナンデスがヘディングで決め、準々決勝進出が決まった。

試合終了後、スペインのアトレティコ・マドリード所属のFWはメディアミックスゾーンに現れた。記者団は数日前に「アトレティコ・マドリードを去ることが、すべての関係者にとって最善の選択肢になる」と発言した件について、立場が変わったのかと質問した。 スペイン紙『ムンド・デポルティーボ』によると、アルバレスは「今は準々決勝のことだけを考えている。重要な試合が控えているので、それに集中したい」と短く答えた。

自身の将来については控えめだったが、エジプト戦の展開とチームの不屈の精神については詳しく語った。 「信じられない。ハーフタイムで2点ビハインドでも、最後まで戦うと話し合い、チャンスが来ると信じていた。そして実際に得点を奪った」と語り、チームメイトのエンツォのゴールについては「素晴らしい」と称えた。 「彼がペナルティエリアへ切り込んでいくのを見て、ロタロが素晴らしいクロスを送った。それが素晴らしいゴールにつながった」

また、この試合の意義について「代表史上で最も重要な試合の一つ。逆転できたのは信じられない」と語った。 「さまざまな出来事があり、ここ数年で代表が戦った最高の試合の一つだ。W杯で逆転するのは信じられない。普段は感情的にならないが、試合終了間際、本当に実感し涙が溢れた。このチームが成し遂げたことは狂気じみている」。

最後に彼は、キャプテンのリオネル・メッシについて「彼の活躍は言葉では言い表せない。私たちは彼を支え、共に過ごす瞬間を楽しんでいる」と語り、感謝を伝えた。 彼はレジェンドであり、世界最高、そして史上最高の選手だ」