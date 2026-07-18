アルバレスは、アトレティコの「卑劣な」行為にさらに強硬な措置で対抗する。

ジュリアン・アルバレスとアトレティコ・マドリードの対立が深刻化している。アルゼンチン人選手は、ワールドカップ決勝の48時間前にクラブCEOミゲル・アンヘル・ヒル・マリンが放った発言を「無礼で悪意ある」と批判し、関係は「修復不能」となった。

ESPNアルゼンチンの記者レオ・パラディソ氏によると、 選手側近筋によると、アルヴァレスはクラブが自身の将来について言及したタイミングに不満を抱き、スペインとの2026年W杯決勝を目前にギル・マリンが放った発言を意図的な挑発と捉えているという。

ESPNは、選手とクラブの関係がさらに複雑化し、アルバレスが抗議のためシーズン再開時に練習参加を見合わせる可能性があると伝えた。

パラディソ氏によると、アルヴァレス側近は、クラブがキャリア最大の場面である本日日曜のスペインとの決勝を前に、故意に精神を乱そうとしていると主張した。

アトレティコの反論

しかしクラブ側は「W杯開催中、代表戦の真っ最中に選手本人が将来について話し始めた」と反論。さらに「その日はメッシがアルゼンチン代表で新記録を達成した日であり、本来スターの記念すべき瞬間が今回の件でかき消された」と主張した。

クラブ側は、今週行われたジル・マレン氏へのインタビューが選ばれたのは、ワールドカップ決勝に進出したアルゼンチンとスペイン出身の9選手に対するクラブの誇りを伝えるためであり、話題はアルバレスの将来だけではなかったと説明した。

ジル・マレンは「1億ユーロでも1億5000万ユーロでも2億ユーロでも売却しない。アトレティコがジュリアンにとって最適な場所だ。来季バルセロナでプレーすることはない」と断言した。

代理人へのメッセージ

また、代理人のフェルナンド・イダルゴ氏を念頭に「悪い助言を受けた」と述べ、危機の責任を代理人にあると示唆した。

パラディソの報道が代理人からの情報だとすれば、アルバレスとアトレティコの関係は深刻に損なわれており、数日以内に公然の対立に発展する恐れがある。