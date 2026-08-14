アルゼンチンのメディア、とりわけフリアン・アルバレスに近い記者たちは、「スパイダー」の愛称で知られるこの攻撃選手が自らの立場を撤回し、アトレティコ・マドリードのチームメイトに移籍決断への後悔を伝えたとする報道について、その真実性を完全に否定し、実情はこうした噂とはかけ離れていると強調した。

スペイン紙「ムンド・デポルティボ」は、アルバレスがアトレティコ・マドリードのフロントに欺かれたと感じており、彼の最近の発言はクラブ自身からの直接の要請に基づくものだったと報じた。

こうした流れの中で、アルバレスとの有名なインタビューを行った「ESPN」の記者マルティン・アレバロが明かしたところによると、そのインタビューでアルバレスはワールドカップ期間中に環境を変えたいという希望をほのめかしていたが、選手に対して公の場に出て移籍希望を表明するよう求めたのはアトレティコのフロントであり、それが移籍を承認する条件だったという。

アレバロは事情の詳細について次のように説明した。「ディエゴ・シメオネ監督はこの決定に介入したくないと考えている。彼は選手の立場をよく理解しており、最終決定はアトレティコ・マドリードのオーナーの手に委ねられている」

さらにこの記者は断定的な口調で、アルバレスは「この状況にまったく納得していないため、あと1分たりともクラブに留まることはできない」と付け加えた。

アレバロは自らの結論についてこう説明した。「選手に近い人物たちが証言しているのは、彼が公の場で語ったとき、すでにアトレティコから、密室で提出していた移籍願をメディアの前で改めて表明するよう求めるメッセージを受け取っていたということだ。彼らがそれを求めたのは、移籍の決断がクラブ側からのものではないとファンに理解させるためだった」

記者はさらに続けた。「だが、その後になってフロントはその発言を気に入らなかったのだ! すべての当事者の話を聞いたところ、状況は極めて複雑になっていることが明らかになる。選手は残留を望んでおらず、彼を世界のトップ5に入る選手の一人とみなすシメオネは残留を望んでいるものの、選手の決断を承知している。一方でアトレティコは、市場価値の5倍に相当する契約解除条項の額の支払いを条件としない限り、彼の売却を拒否している」

報道は、この状況がアルゼンチンのスターにとって極めて気まずく、悩ましいものになっていると指摘して締めくくられた。彼は、まさか到達するとは思ってもみなかった状況に自らが置かれることになったからだ。現状は慎重な静けさに包まれているものの、水面下では活発な動きが繰り広げられており、アルバレスは今後数日のうちに新たな行動に出るとみられている。