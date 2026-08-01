アルバレスの移籍交渉、バルセロナとアトレティコ・マドリードの間で暗礁に

ジュリアン・アルバレスのバルセロナ移籍交渉は先の見えない局面に突入した。8月1日を迎えても合意には至っておらず、カタルーニャのクラブは今月に入る前に取引を完了させるべく動いていただけに、今夏のチーム最大の攻撃補強と目された今回のオファーの行方に疑問が投げかけられている。

スペイン紙『スポルト』によると、バルセロナはジュリアン・アルバレス獲得のオファーについて、公式な最終期限を一度も設定していなかった。だがクラブは常に8月に入る前に交渉を完了させることを前提に動いており、この非公式な期限を合意なしに過ぎた今、最大の焦点はカタルーニャ側のオファーが撤回されたのか、それともまだ有効なままなのかという点にある。今夏最大の攻撃補強と見られたこの取引は、宙に浮いた状態のままとなっている。

不確かな最終期限

バルセロナは書面でも公表の形でも、この取引に明確な最終期限を設けたことは一切なかった。しかし内部にはロードマップが存在しており、スポーツ部門はシーズン準備期間を通じてこの騒動が続くのを避け、この試みが不調に終わった場合に予算を再配分できる余地を残すため、8月より前に交渉を完了させたいと考えていた。

すでに今月に入り、待たれていた返答が届かない中で、オファーが引き続きテーブルの上に残っているのか、それともクラブがその有効期限が切れたとみなすのか、不透明な状況が続いている。

クラブは正式に取引への扉を閉ざすと表明したわけではないものの、あらゆる兆候が、交渉における駆け引きの余地がより狭まったことを示している。

選手の立場

ストライカーは交渉の決定的な局面で自らの立場を明確にした。選手自ら一歩を踏み出し、ジュリアン・アルバレスは、バルセロナ側で取引成立の可能性を示すもの、そしてカタルーニャのクラブのプロジェクトに耳を傾ける意思があることの証と解釈されたサインを送ったのだ。

この前向きな姿勢は、数週間にわたってクラブのオフィス内で希望をつなぎ止め、合意が数字に表れる以上に近づいているという見方を強めた。

しかし、両クラブの間で経済的にも時間的にも依然として大きな隔たりがある中で、また売り手側がこの動きに歩調を合わせない中では、選手の姿勢だけでは十分ではない。

アトレティコ・マドリードの固執

アトレティコ・マドリードが強硬な姿勢を崩さなかったことで、バルセロナが自らに課した期限を前にした状況はいっそう困難となった。マドリードのクラブは一度たりとも譲歩を見せず、要求を引き下げることもなければ、この移籍市場の局面において自らの利益を損なうと考える選手の退団を早めようとする姿勢も見せなかった。

アトレティコ・マドリードは、この選手が最も重要な戦力の一人であり、夏の遅い段階で退団を認めれば、時間が限られる中で確実なレベルの代役を探さざるを得なくなると認識した上で、その立場を貫いた。

数週間にわたって続くこの綱引きが、取引の道筋全体にそのリズムを押し付ける形となっている。