バルセロナのMFフェルミン・ロペスが、ラ・リーガの夏の移籍市場の残り期間に、カタルーニャのクラブがアトレティコ・マドリードのアルゼンチン人FWフリアン・アルバレスと契約する可能性について、自身の見解を明らかにした。バルセロナはロベルト・レバンドフスキとフェラン・トーレスの退団を補うため、新たなFWを探している。

スペイン紙『スポルト』が伝えたところによると、フェルミンはアルバレスがバルセロナの陣容にふさわしい補強になるだろうと語ったが、同選手がアトレティコ・マドリードと契約を結んでいることに敬意を払い、移籍の詳細に踏み込むことは避けた。

バルセロナの選手はこう続けた。「僕は彼が好きだ。素晴らしいサッカー選手だよ。でも結局のところ、彼はアトレティコの選手だ。それ以上のことは言えない」。そして、現在のチームのプレースタイルは、アルバレスがスポティファイ・カンプ・ノウへの移籍を完了させた場合に、素早くチームに溶け込む助けになるかもしれないと指摘した。

フェルミンの発言は、バルセロナのフロントが新FW獲得の案件をまとめるために動きを強めている時期に出たものだ。デコ率いるスポーツ部門にとってアルバレスは最優先のターゲットとなっているが、アトレティコ・マドリードが交渉を拒否する姿勢を崩さないことが、移籍成立の可能性を難しくしている。そのため、カタルーニャのクラブは今後数日で進展がなければ代替の選択肢を準備する方向に動いている。

同時にフェルミンは、バルセロナにはすでに純粋なFWのポジションを担える選手が複数いると見ており、ダニ・オルモやラフィーニャに加えて自分自身もその役割を果たせると説明した。また、アンソニー・ゴードンもFWとしてプレーできる能力があると指摘した。

彼はこう語った。「誰がFWでプレーするのか? 分からないよ。でもゴードンもFWとしてプレーできるし、ダニ・オルモやラフィーニャ、そして僕もできる。僕は適応できる」。そして、バルセロナの下部組織ではゼロトップとしてプレーしたことがあり、そのポジションは自身が最も得意とする攻撃的MFの役割に近いと説明した。

フェルミンはバルセロナの新加入選手たちを称賛し、その筆頭としてゴードンとカリム・アデイェミを挙げ、チームは昨シーズンには十分に備わっていなかった特徴を持つ選手たちと契約したとの考えを示した。また、ロドリの加入も歓迎し、世界クラスの選手であり、チームに大きな上積みをもたらすだろうと強調した。

スペイン人MFはさらに、背番号を16から7に変更した決断についても触れ、チームでの最初の数年間に着けていた番号を手放すのは寂しかったが、その番号は「信頼できる者の手」に残ると確信していると述べた。

フェルミンはフェラン・トーレスの退団についても語り、チームメートがチームを離れることへの寂しさを口にしたが、それは個人的な決断であり尊重すべきものだと強調し、次の挑戦での成功を祈った。

個人的な面については、フェルミンは昨夏のチェルシーからの関心が自身の姿勢を変えることはなかったと明言し、人生のクラブと考えるバルセロナに残留したいという思いは明確だったと強調した。

選手は指揮官ハンジ・フリックについても称賛し、ドイツ人監督との関係は非常に良好であり、この2年間で個人的にも技術的にも成長する手助けをしてくれたと述べた。

フェルミンはキャリアの中で最も苦しかった時期の一つも振り返った。レンタルでリナレスでプレーしていた頃のことで、その時期にはバルセロナへの復帰やトップチームへの到達を予想していなかったと明かした。だがその後、自身のパフォーマンスと数々のゴールのおかげで、キャリアは目覚ましく変わっていった。

また、スペイン代表としてワールドカップに出場することを奪った負傷についても語り、大会を自宅から観戦したことは辛い経験だったが、健康と日常生活をより一層大切にすることを学ばせてくれたと述べた。そして、負傷の話に区切りをつけ、ピッチに戻ってバルセロナで最高のパフォーマンスを見せたいという意欲を明らかにした。