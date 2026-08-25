アーセナルは、夏の移籍市場最終週にアトレティコ・マドリードのアルゼンチン人フォワード、フリアン・アルバレスの獲得へ向けて本格的に動き出す準備を進めている。選手本人あるいはスペインのクラブから、移籍成立の可能性を示す前向きなサインが得られた場合に動くという。

ESPN の情報筋によると、アルバレスはアーセナルにとって攻撃陣の最優先ターゲットであり、同クラブはアトレティコ・マドリードの状況が好転するのを待っている。選手の退団願望は、クラブが残留を強く望み、スペイン・リーグの直接的なライバルへの売却を拒否したことで複雑化していた。

アーセナルは大きな障害に直面している。それはアルバレスがバルセロナへの移籍を望んでいることだ。スペインの情報筋によれば、このアルゼンチン人フォワードは再びプレミアリーグへ移るよりも、スペイン・リーグに残ることを好んでいるという。

一方でアトレティコ・マドリードも、選手をバルセロナへ売却することを拒む立場を崩しておらず、これによってアーセナルが代替案としてこの取引に参入する道が開かれた。ミケル・アルテタ監督が移籍市場閉幕前に攻撃陣を補強したいという意向を持っているためだ。

試算によると、アーセナルは2023年にウェストハムからデクラン・ライスを獲得した際に支払った自身のクラブ最高額である1億500万ポンドを上回る用意があるという。一方でアトレティコ・マドリードは、アルバレスの退団に同意するにあたり約1億5000万ユーロを要求する可能性がある。

これらの動きは、アルバレスとアトレティコ・マドリードのサポーターとの緊張が高まるなかで生じている。選手は2-2で引き分けたビジャレアル戦で、試合前のスターティングメンバー発表時にも、66分に途中出場した際にも、強いブーイングを浴びた。

試合終了後、アルバレスはチームメートとともにサポーターへ挨拶に向かうことなくピッチを後にし、この一件は彼の将来をめぐる議論をさらに巻き起こした。その後、ディエゴ・シメオネ監督が、選手をスタンドから遠ざける決定をクラブの経営陣が下したことを明かした。

シメオネは、クラブの関係者から、アルバレスをスタンドやサポーターの近くに立たせないという決定であったと伝えられたと述べ、クラブが彼をチームの他の選手から引き離して隔離し、直接ロッカールームへ向かわせることを決めたと付け加えた。

アトレティコ・マドリードとアルバレスの姿勢が、この取引の将来を決定づける決定的な要因であり続ける。一方でアーセナルは、交渉の扉を開くサインが現れれば巨額のオファーを提示する用意を整えつつ、事態の推移を注視している。