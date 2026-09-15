各種報道によると、ジュリアン・アルバレスの去就をめぐる一連の騒動は、アトレティコ・マドリードのこのフォワードに大きな精神的影響を及ぼしたという。その将来は夏の移籍市場を通じて話題の中心であり続けた。とりわけ、バルセロナが彼の獲得に関心を示していたことがその背景にある。

最終的に、このアルゼンチン人フォワードはスペインの首都に残り、アトレティコ・マドリードでのキャリアを続けることを決断した。しかし、この期間は選手にとって極めて苦しいものであり、復帰の際には自チームのサポーターからブーイングを浴びせられたほか、アルゼンチン代表として2026年ワールドカップの決勝に敗れた後に味わった落胆も重なった。





番組「El Chiringuito」によれば、アルバレスはこのところ自身の将来を取り巻いた不安定な状況が原因で、「破滅の淵」に追い込まれるほどの「大きな危機」を経験したという。









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報道によれば、この26歳のフォワードは、このところ受けていた重圧のなか、「この状態から抜け出すため」に医療相談を受けざるを得なかったという。

こうした詳細が明らかになるなか、アトレティコ・マドリードは選手を支え、極めて混乱に満ちた夏を乗り越え、この局面を過去のものとしてチームでのキャリアの継続に集中できるよう手助けしようとしている。

アルバレスは以前、アトレティコ・マドリードでの将来に対する疑念を公然と語っていたが、当初は残留が彼にとって望ましい選択ではなかったにもかかわらず、最終的には立場を固めてロヒブランコスでの挑戦を続けることを決めた。

アルバレスは今季、全大会で3試合に出場し、そのうちチャンピオンズリーグでのリバプール戦（2－1）の敗戦で挙げた1得点をアシストした。