アルバレスの予想外の決断で、バルセロナに大きな追い風

アトレティコ・マドリードのFWジュリアン・アルバレスは、今夏の移籍市場で最も注目される選手の一人だ。

現在開催中のワールドカップでアルゼンチン代表としてプレーする彼は移籍を希望しており、バルセロナも獲得に強い関心を示している。 しかしアトレティコは同国内のライバルへの売却を拒否。そこでアーセナルが交渉に参入し、アルヴァレスをプレミアリーグに呼び戻そうとしている。

スペイン紙「スポルト」によると、アルゼンチン代表FWは去就について明確な優先順位を決めた。彼は再びイングランドでプレーするつもりはなく、プレミアリーグからのオファーも検討しない。

この態度はアーセナルやリヴァプールに限らず、イングランドでのプレー自体を望んでいないという本人の意思によるものだ。

アーセナルはスポーツディレクターのアンドレア・ベルタとミケル・アルテタ監督が接触したが、アトレティコが「売却ならイングランドクラブを優先」と伝えた後も、アルゼンチン人FWの意思は変わらなかった。 しかしアルバレスは「現時点でイングランドは選択肢ではない」と明確に回答した。

この態度は、選択肢を絞り込み、バルセロナ移籍の可能性を残すための戦略とみられている。 プレミアリーグという選択肢を封じることで、彼はアトレティコとバルセロナに「公開入札は望まない」と明確に伝えている。自分の将来は自分で決め、本当に望む移籍先へ進みたいと考えている。

イングランドのクラブが介入すればアトレティコの交渉力が強まり、自分の市場価値が上がることも理解している。 その結果、アトレティコのCEOミゲル・アンヘル・ヒル・マリンはプレミアリーグのオファーを圧力材料にできず、バルセロナに過酷な条件を押し付けにくくなった。

一方、バルセロナは獲得に強い関心を示している。クラブ会長のフアン・ラポルタは、オファーが有効であることを確認しつつ、「時間的にも金銭的にも永遠ではない」と期限を警告した。 ラポルタ会長は、スポーツ部門と監督がアルゼンチン人FWを高く評価していると認め、移籍実現へ引き続き努力すると強調した。

ラポルタ会長はアトレティコ経営陣と個人的に連絡を取っており、最終交渉はジル・マレン氏と直接行うと述べた。 両会長の関係が交渉の行方を左右する。ラポルタはアトレティコが拒否姿勢を撤回すると期待しつつ、一方的に条件を押し付けられることは受け入れないと強調した。

ラポルタの発言にはアルヴァレス本人へのメッセージも含まれる。バルサは挑戦するが、選手には所属クラブに交渉を促し続けることが求められる。つまり、「ブルグラナ」のユニフォームを着たいという願望は、行動と意欲が伴って初めて実現する。