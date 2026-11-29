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ジュリアン・アルバレスが、アトレティコ・マドリーにとって絶好のタイミングで得点感覚を取り戻したようだ。アルゼンチン人FWはエルチェ戦でもゴールを決め、ディエゴ・シメオネ監督率いるチームはマルティネス・バレロで苦戦の末に3-2で勝利。夏に加入したアルバレスにとって重要な活躍となり、直近2試合で2得点を記録した。

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アルバレス、エルチェ戦でも得点

「スパイダー」の異名を持つアルバレスは、適応期間を経てスペインの首都で存在感を増し始めている。先週水曜日のチャンピオンズリーグ、バイキング戦で得点したのに続き、 エルチェ戦でもゴールを決め 、調子が上向いていることを示した。直近4日間で2得点を挙げた元マンチェスター・シティのFWは、ようやくディエゴ・シメオネ監督の下での役割に馴染んできたようだ。

今回の得点では、持ち前の反射的な判断力が光った。アレックス・バエナの正確なパスを受けると、わずか数タッチで体勢を整え、左足のシュートでGKアクセル・ディトゥーロを破った。このゴールは22本のパスをつないだ末に生まれたものだ。シーズン序盤の苦しい時期にも信頼を寄せ続けた指揮官の期待に、アルバレスが応え始めていることを示す数字でもある。試合後、アルゼンチン人FWはシュートを打った瞬間には、その出来栄えに気づいていなかったと認めた。「すべての面でとてもいい感触がある。得点の場面ではアレックスがうまく僕に渡してくれて、そこからもう1、2タッチした」と語った。発言を伝えたのは『ムンド・デポルティーボ』だ。

リプレーを見て驚いたアルバレス

アルゼンチン人FWは、とっさの判断で見事なシュートを決めた。しかし後で映像を見るまで、その角度から狙い通りに決めることがどれほど難しかったか分かっていなかったという。プレー中はアドレナリンと本能が勝り、冷静さと技術が試される難度の高い一撃も、本人には普段通りのシュートに感じられた。

試合後、アルバレスはシュートの難しさを知って驚いたと率直に明かした。「ピッチ上ではもっと簡単だと思った。後でリプレーを見て、そう簡単ではなかったと気づいたけど、幸運にも入ったよ」

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シメオネ監督、アルバレスの傑出した活躍を称賛

シメオネ監督は、重要な連戦を前に調子を上げている同胞のFWを絶賛した。アトレティコの指揮官は、チームの目標を達成するには自信を持ったアルバレスの存在が不可欠だと強調。期待される高いレベルのプレーを続けられるよう、チーム全体でアルバレスを支える必要があると語った。

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試合後、シメオネ監督は結果とアルバレスの貢献に満足感を示した。「またしても傑出した試合をした。素晴らしいゴールだ！ 彼が気持ちよくプレーし、持てる力をすべて発揮できるように、我々は彼を大切にしていく」と説明した。

アトレティコ、敵地でバルセロナ撃破を狙う

アトレティコは週半ばに敵地でバルセロナと対戦する。直近の試合より明らかに勢いを増しており、日程の中でも屈指の厳しいアウェー戦に新たな自信を持って臨む。シメオネ監督のチームは試合をコントロールする場面でも攻守の切り替えでも鋭さを増しており、熱狂的なカタルーニャの観客の前でホームチームを苦しめられると信じている。

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こうした大一番は、シーズン中のほかの試合とは異なる。勝負の重要性が高まれば、過去の結果やそれまでの見方はすぐに影を潜める。「すべての試合が同じではない。水曜日に何が起こるかは分からない。チームは先週水曜日のチャンピオンズリーグで大きな力を使い、ほぼ同じ顔ぶれでプレーしていた。バルセロナでは苦しむことになるだろう」とシメオネ監督は締めくくった。