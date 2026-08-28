バルセロナは移籍市場の最終盤を迎え、明確な図式に直面している。それは、アルバロ・コルテスの退団こそが、新たなセンターバック獲得を実現するための道を開く一手になる、というものだ。スポーツディレクターのデコは、フリアン・アルバレス獲得への注力を理由にこの案件を一時凍結していたが、ここ数時間で再び動き出させた。

スペイン紙『スポルト』が報じたところによると、バルセロナはコルテスのベルギー・アントワープへの移籍をまとめるべく動いており、その退団が完了すれば、クラブは新たなセンターバックの獲得に向けて動けるようになる。デコが最終ラインの補強に向けて検討している選択肢の中には、若い左利きの選手が含まれている。

バルセロナはこれまでアルバレス獲得により力を注いでいたため、センターバックの案件を一旦脇に置いていた。しかし、アトレティコ・マドリードが姿勢を崩さないことでアルゼンチン人ストライカーの移籍成立が困難となり、カタルーニャのクラブは優先順位の再編を余儀なくされ、センターバックというポジションが再び動きの前面に戻ってきた。

いま注目が集まっているのはコルテスであり、その退団は単に一選手がチームの登録から外れるという以上の意味を持つ。移籍市場が閉まる前に新たなディフェンダーを加えるためのスペースを空けるうえで、バルセロナが必要とする一連の動きの最後の輪となり得るからだ。

市場の序盤、バルセロナが守備補強のために最も好んでいた選択肢はホルヘ・サリナスだった。しかし、ラシンが1600万ユーロに上る違約金の支払いを求めたことで移籍成立には至らず、クラブは他の代替案の検討を始めた。

ここ数日で、デコのテーブルには複数の名前が挙がっており、その中にはオランダ人のロード・ニストが含まれている。一方でクラブは、チームのニーズとハンジ・フリックの構想に合致する若い左利きのディフェンダーの探索を続けている。

バルセロナの取り組みはコルテスの案件だけにとどまらない。デコはエクトル・フォルト、マルク・カサド、ジェリ、トニ・フェルナンデスの退団もまとめようとしている。これらの選手はフリックの構想から外れており、チーム登録数を軽減し、最終盤の動きに必要なスペースを確保する狙いがある。

そして、今夏のバルセロナにとって最大の標的であったフリアン・アルバレスの獲得は、現時点ではほぼ不可能に近いように見える。アトレティコ・マドリードが交渉拒否の姿勢を崩さないためだが、それでもカタルーニャのクラブは移籍期間の終了まで扉を開いたままにしている。