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バルセロナの検討リストには3人のビッグネームが並んでいたが、デコに後悔の念を抱かせたのはそのうち1人だけだった。異例のインタビューで、バルサのスポーツディレクターを務めるデコが沈黙を破り、獲得できずに大きな失望を味わったアタッカーの名を明かした。

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バルセロナは近年、一流のアタッカーを次々と獲得してきた。その一方で、成立に至らなかった補強もある。資金面が理由のものもあれば、相手クラブの事情によるものもあった。

バルセロナのスポーツディレクターを務めるデコは、ラジオ局「ラジオ・カタルーニャ」の番組「トット・コスタ」でボージャン・クルキッチのインタビューに応じ、3人の大物アタッカーのうち、獲得できずに大きな失望を味わった選手の名を明かした。

アトレティコ・マドリーのアルゼンチン代表フリアン・アルバレス、現在バイエルン・ミュンヘンに所属するコロンビア代表ルイス・ディアス、そして現在レアル・マドリーのMFであるポルトガル代表ベルナルド・シウバの中から1人を選ぶよう求められると、デコは一瞬ためらった後、答えを出した。

このインタビューを伝えた『ムンド・デポルティボ』によると、デコの答えは「ルイス・ディアス」。短い答えながら多くの意味を含んでおり、この獲得を逃したことをバルセロナ首脳陣がいかに悔やんでいるかを物語るものだった。

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なお、フリアンより前に長期にわたる移籍騒動の渦中にあったアスレティック・ビルバオのニコ・ウィリアムズは、デコへの質問には含まれておらず、比較は3人に限られた。

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デコが言及していたのは2023-24シーズンと2024-25シーズンのことだ。当時ルイス・ディアスはリヴァプール退団を望んでおり、バルセロナは同選手に強い関心を寄せて常に連絡を取り合っていた。コロンビア代表ウイング自身も、カタルーニャのクラブへの移籍を熱望していた。

ディアスはバルセロナを自身にとって理想的なプロジェクトと考え、移籍成立に向けたゴーサインを待つばかりだった。一方のバルサ首脳陣も、リヴァプールに選手を手放させるべく、あらゆる手を尽くしていた。

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しかし、リヴァプールが要求した巨額の移籍金が成立を阻んだ。当時のバルセロナは深刻な財政危機に苦しんでおり、移籍市場で求められる大きな金額を支払える状況ではなかった。

バルセロナは度重なるアプローチを試み、選手本人や代理人とも絶えず連絡を取っていたが、イングランドのクラブが提示した金額は当時のバルサの支払い能力を超えるものだった。こうして、コロンビア代表ウイング獲得というカタルーニャの夢は潰えた。

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最終的にルイス・ディアスは2025年夏にバイエルン・ミュンヘンへ移籍。バルセロナは2シーズンにわたって狙い続けてきた最重要ターゲットの一人を失い、選手はヨーロッパの直接のライバルクラブへと渡ることになった。

ルイス・ディアスは、圧倒的なスピード、ドリブル能力、そして高い得点感覚を武器に、近年世界屈指のウイングの一人と評価されており、ヨーロッパのビッグクラブから引く手あまたの存在となっている。

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一方、フリアン・アルバレスは最終的にアトレティコ・マドリーへの移籍を選び、ベルナルド・シウバはレアル・マドリーでキャリアを続けている。それでもデコは、最も大きな後悔はほかでもないルイス・ディアスだったと強調した。

今後バルセロナが再びルイス・ディアス獲得に動くことはあるのか。それとも、バイエルン・ミュンヘン移籍によってチャンスは永遠に失われたのか。

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デコの発言は、バルセロナが大型補強の成立に極めて近づいていたこと、そして唯一の障害が資金だったことを裏付けている。カタルーニャのファンは今も問い続けている。もしディアスがブラウグラナのユニフォームに袖を通していたら、どうなっていたのだろうか、と。