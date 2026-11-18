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バルセロナのテーブルには3人のビッグネームが並んでいたが、デコに後悔の念を抱かせたのはただ1人だった。異例とも言えるインタビューで、バルサのスポーツディレクターを務めるデコが沈黙を破り、獲得できずに大きな失望を味わったストライカーの名を明かした。

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近年、バルセロナはトップクラスのアタッカーを獲得してきたが、さまざまな理由で実現に至らなかった交渉もあった。資金面が原因のものもあれば、相手クラブの事情によるものもある。

バルセロナのスポーツディレクターを務めるデコは、ラジオ局「カタルーニャ・ラジオ」の番組「トット・コスタ」でボヤン・ケルキッチのインタビューに応じ、3人の大物アタッカーの中で、獲得できずに大きな失望を味わった選手の名を明かした。

アトレティコ・マドリーに所属するアルゼンチン代表FWジュリアン・アルバレス、現在バイエルン・ミュンヘンでプレーするコロンビア代表FWルイス・ディアス、現在レアル・マドリーのMFであるポルトガル代表ベルナルド・シウバの中から1人を選ぶよう求められると、デコは一瞬ためらった後、答えを出した。

『ムンド・デポルティボ』が伝えたインタビューの中で、デコは「ルイス・ディアス」と答えた。短い答えではあったが、そこには多くの意味が込められており、この獲得を逃したことに対するバルセロナ首脳陣の後悔の大きさをうかがわせるものだった。

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なお、アルバレスより前に長い移籍騒動の渦中にあったアスレティック・ビルバオのニコ・ウィリアムズは、デコへの質問の選択肢に含まれておらず、比較はこの3人に限られた。

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デコが言及していたのは2023-24シーズンと2024-25シーズンのことだ。当時、ルイス・ディアスはリヴァプール退団を望んでおり、バルセロナは同選手に強い関心を寄せて常に連絡を取り合っていた。コロンビア人ウインガーの側も、カタルーニャのクラブへの移籍を強く望んでいたという。

当時のディアスはバルセロナを自身にとって理想的なプロジェクトと見なしており、移籍を決断するためのゴーサインを待つばかりだった。一方のバルサ首脳陣も、リヴァプールに選手の放出を認めさせるため、あらゆる手を尽くしていた。

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しかし、リヴァプールが要求した巨額の移籍金が交渉成立の壁となった。当時のバルセロナは深刻な財政危機に陥っており、移籍市場で求められる大金を支払うことができない苦しい状況にあった。

バルセロナは度重なるアプローチを試み、選手本人や代理人とも継続的に連絡を取っていたが、イングランドのクラブが求めた金額は当時のバルサの支払い能力を上回っており、コロンビア人ウインガー獲得というカタルーニャの夢は実現しなかった。

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結局、ルイス・ディアスは2025年夏にバイエルン・ミュンヘンへ移籍。バルセロナは2シーズンにわたって追い続けてきた最重要ターゲットの1人を失い、選手は欧州の直接のライバルクラブへと渡ることになった。

ルイス・ディアスは、圧倒的なスピード、ドリブル能力、高い得点感覚を武器に、近年における世界屈指のウインガーの1人とされており、欧州のビッグクラブから引く手あまたの存在となっていた。

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一方、ジュリアン・アルバレスは最終的にアトレティコ・マドリー移籍を選び、ベルナルド・シウバはレアル・マドリーでキャリアを続けている。しかしデコは、最も大きな後悔はほかでもないルイス・ディアスだったと強調した。

今後の焦点は、バルセロナが将来的にルイス・ディアスの獲得に再挑戦するのか、それともバイエルン・ミュンヘン移籍によってチャンスは永遠に失われたのか、という点だ。

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デコの発言は、バルセロナが大型補強に極めて近づいていたこと、そして障害となったのは資金面だけだったことを裏付けている。カタルーニャのファンは今もなお、ディアスがブラウグラナのユニフォームを着ていたらどうなっていたのかと思いを巡らせている。