アルバレスが沈黙を破る、バルセロナへの夢を語る「もし僕が彼らの立場だったら怒っていただろう」

アトレティコ・マドリードのアルゼンチン人フォワード、フリアン・アルバレスが、デポルティーボ・ラ・コルーニャを相手にチームを1－0の勝利へ導いた後、サポーターへメッセージを送った。彼はグリマルドからの見事なパスを受け、試合唯一の得点を決めると、この一戦のマン・オブ・ザ・マッチにも輝いた。

フリアン・アルバレスは、直近の移籍期間において最も物議を醸した話題のひとつの中心人物だった。ワールドカップ中に、このアルゼンチン人フォワードが自らの夢を叶えるためにアトレティコ・マドリードを去りたいという意向（そしてバルセロナへの移籍）を示唆したためだ。

アルバレスは最前線で際立ったパフォーマンスを披露し、ライン間を効果的に動き回り、攻撃面での輝きがあまり見られなかった試合においてアトレティコで最も目立つ選手となり、今週2点目のゴールを決めた。

そしてこの日、ワンダ・メトロポリターノでリーグ戦初ゴールを決めた後、アルバレスは以前の発言についてチームのサポーターへ謝罪した。

アルゼンチン人フォワードは次のように語った。「自分の言葉について、サポーターのみなさんに謝りたい。話し方も発言のタイミングも間違っていた。彼らが怒るのは理解できる。もし自分が彼らの立場だったら、同じように怒りを感じただろう。特に、彼らがずっと自分を支えてくれていたことを思えばなおさらだ」

さらにこう続けた。「この数週間は支えに満ちたものだった。今は成長と向上に集中する必要がある。彼らはこの期間ずっと自分のそばにいてくれた。懸命に働くべき時が来た。私たちの前には非常に重要なことが控えているのだから」

自身のフィジカルと技術の状態について、アルバレスはこう説明した。「自分はいい状態にあると感じている。自分を支え、何度もそばにいてくれたチームメイトに感謝している。向上に取り組んでいて、直近の試合ではフィジカル面でも、ボールの扱いにおいても成長を感じた」

また、この選手は精神的な安定とピッチ上のパフォーマンスを結びつけてこう述べた。「人生に満足を感じているとき、それはピッチ上のパフォーマンスにも、すべてのことにも反映される。私たちは家で多くの時間を過ごしていて、起こることすべてが自分たちに影響を及ぼす。しかし今は、いい状態にあって、あらゆるものを争う準備ができていると感じている」

アルバレスは、サポーターの信頼を取り戻したいという願いを表明して話を締めくくり、こう語った。「懸命な努力と謙虚さを通じて、彼らの好意をもう一度勝ち取れることを願っている。そして、この期間に彼らが私たちに与えてくれたすべてに感謝したい」