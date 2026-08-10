アルゼンチン人フォワードのフリアン・アルバレスは月曜日、マドリードでメディカルチェックを受け、アトレティコ・マドリードへの正式復帰への第一歩を踏み出した。しかし、自らの将来について話し合うために予定していたディエゴ・パブロ・シメオネ監督との決定的な会談は、少なくとも来たる水曜日まで延期を余儀なくされた。

『ムンド・デポルティボ』紙によると、シメオネはアトレティコが韓国で行った親善試合の後、休暇を数日間延長し、今週の半ばまでスペインの首都に戻らないという。これにより、選手は最終的な決断を下す前に監督が自身の将来をどう考えているかを知るための、決定的とみなす会談を延期せざるを得なくなった。

練習場外でのメディカルチェック

アルバレスはクラブの通常の医療プロトコルに従い、マドリードの民間クリニックで直接メディカルチェックを受け、アトレティコ・マドリードの練習場のグラウンドはまだ経由していない。

メディカルチェックが終われば、このアルゼンチン代表選手は他のチームメイトとともに練習に復帰するのを待つことになるが、最大の焦点は依然としてシメオネとのこの待望の会談に置かれている。

拒否の姿勢を崩さないアトレティコ

アトレティコ・マドリードでは、上層部が何ら変わることなく確固たる姿勢を維持している。クラブの首脳陣はスペイン紙『スポルト』に対し、フリアン・アルバレスは依然として移籍不可の選手であり、近数カ月にわたってバルセロナや他の欧州クラブがこのフォワードに寄せ続けている関心にもかかわらず、現時点で彼の退団について交渉することは一切考えていないと明言した。

暗黙の了解か、それとも誤解か

選手は、昨シーズンの終了後にクラブが彼のために提案を聞く用意があるという暗黙の了解にアトレティコと達したと考えている。

アルバレスは、この可能性が両者の間で話し合われた内容の一部であったと理解しており、今回はゼネラルマネージャーのヒル・マリンに対し、直接この合意を思い出させたい考えだ。一方でアトレティコにとって状況は依然として大きく異なり、現時点で特にバルセロナへの彼の退団を容易にする意思はまったくない。

対話に賭けるアルゼンチン人

バルセロナのユニフォームを着たいというアルバレスの希望は変わっておらず、クラブが少なくとも交渉の席に着くことを受け入れることを期待して、この立場を改めてアトレティコの経営陣に伝えるつもりだ。

選手は危機や強制的な離別を引き起こすことを望んではいないが、最終的に円満な形でマドリードを去ることができるのであれば、自らの優先事項を隠すつもりもない。

遠くから注視するバルセロナ

一方のバルセロナは、極めて慎重に事態を遠くから見守っている。このカタルーニャのクラブはすでにこの選手への真剣な関心を表明しており、現時点でのいかなる進展も、アトレティコが拒否の姿勢を変えるかどうかに全面的にかかっていることを承知している。もしアトレティコが交渉の扉を開くのであれば、これは現時点では可能性の低いことではあるが、バルセロナは再び挑戦し、新たな正式なオファーを提示する用意がある。