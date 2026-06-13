アルバレスがペレスを痛烈に批判。この2人の存在にバルセロナは戦慄している。

アトレティコ・マドリードのアルゼンチン人FWジュリアン・アルバレスは、レアル・マドリードから1億5000万ユーロのオファーを受けたが拒否。 instead, he chose to join arch-rivals Barcelona.

カタルーニャのスポーツ紙『スポルト』によると、バルセロナはアルバレスの第一希望で、彼は代理人を通じてオファーを正式に断ったという。 また、レアル・マドリードが自身の真意を伝えることなく、ペレス会長の選挙キャンペーンの宣伝ツールとして彼を利用した件について、その一章を閉じたいと考えている。この姿勢は、レアル・マドリードの対応に対する深い不満を反映している。

バルセロナは、アルゼンチン代表FWの加入で攻撃力向上を狙う。

一方、バルセロナはレアルの関心を真剣視しておらず、当初から本命ではないと判断していた。 一方、バルサはアーセナルやパリ・サンジェルマンなど他の候補先も注視している。欧州屈指のストライカーを巡る争奪戦は依然として続いている。

移籍決定はW杯後に持ち越し

ただし、2026年W杯終了までは結論が出ない見込みだ。本人はW杯に集中したいとしている。

アトレティコの苦境

しかし最も打撃を受けているのはアトレティコ・マドリードだ。同クラブはアントワーヌ・グリーズマンの退団が確定し、 さらにノルウェー代表アレクサンデル・スールシャールの去就も不透明で、今夏にストライカー3人が同時に抜ける可能性もある。前例のない攻撃陣の危機に、迅速な補強が急務だ。