共有 GOALをGoogleでフォロー

広告

ロランド・マラン監督が、初めて代表チームを率いる経験について語った。

イタリア人のアルバニア代表監督は、ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルトのインタビューで語った。「ここでは代表が誰にとっても一番のチームだ。まるでクラブのようにね。ローマがカンファレンスリーグを制したティラナのスタジアムでホーム戦を行うと、空席は一つもなく、応援も非常に熱い。アウェーにも常に大勢が駆けつけてくれる。国民全体に喜びを届ける責任を感じている」

「欧州選手権予選でイタリアと同組になりたいか？ 答えられない。本当にね。間違いなく大きな感動があるだろうし、複雑な気持ちにもなるだろう。相手がどこであれ、予選を突破できればと願っている。チームには競争力があり、技術面でも精神面でも優れている。自然な世代交代を計画することもできる。協会は以前から各年代別代表で素晴らしい取り組みを進めている」

「カリアリのGKカプリーレを招集するか？ エリアは家族の事情からアルバニアのパスポートを取得したが、まだ手続きを終えていない。だから、その件についてはまだ話していない。ただ、招集できるなら間違いなく力になってくれる」

広告 広告

「近年、イタリアのセリエAを離れた選手にはベリシャ、ストラコシャ、ジムシティ、アスラニ、ラマダニがいる。ほかにもいるし、いずれにせよイタリアのリーグは、今も最も注目される手本の一つだ」

Related Topics

「マナイはインテルで育った。今は成熟期の真っただ中にあり、非常にプロ意識が高い。多くのゴールを決めている」

「チェゼーナに所属するセリエB得点王、クリスティアン・シュペンディをベンチに置いたか？出場に値する選手を外さなければならないこともある。シュペンディは優れた選手で、練習でも常にそれを示している。チャンスは訪れるよ」

広告

「ヒサイは無所属で、代表戦でしかプレーしていないか？ 信じられないことだ。エンポリで練習しており、我々も彼の状態を確認している。代表に来ると、クラブで定期的にプレーしている選手のように見える。まだ高いレベルでプレーできる年齢だ。なぜ彼に信頼を寄せないのか理解できない」

「アーネスト・ムティには素晴らしい技があり、トラブゾンスポルでプレーし、サラーと練習できる幸運にも恵まれている。サラーから何か秘訣を学ぼうとしているんだ。技術面では非常に高い能力がある」