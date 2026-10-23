バルセロナの元スター、ジョルディ・アルバは、レアル・マドリードとのクラシコにおけるカタルーニャの名門の勝利に自信を示し、ハンジ・フリック監督の指揮下におけるチームのパフォーマンスが安心感を与えてくれると強調した。また、ヴィニシウス・ジュニオールの不在の影響や、ラミン・ヤマルとレジェンドであるリオネル・メッシとの比較が高まっている点についても言及した。

スペイン紙『アス』とのインタビューで、アルバはテルエル県プエルトミンガルボで10人のファンを招待したイベントの傍ら、レアル・マドリードの元スターであるグティとともに参加し、スペイン人ディフェンダーは待望の一戦への予想、バルセロナに感銘を受ける理由、両チームの主力選手についての見解を語った。

バルセロナの勝利

アルバは試合の予想についてこう語った。「クラシコは他のどんな試合とも違う。両チームがどのようにプレーするかは関係ない。バルセロナが素晴らしいパフォーマンスを見せていることは確信しているし、それを継続して試合に勝つという全幅の信頼を持っている。バルセロナが勝てば、私は嬉しい」

さらに、チームはここまで素晴らしいシーズンを送っているとし、好結果が続き、レアル・マドリード相手に勝ち点3を手にすることへの期待を示した。

今シーズンのバルセロナで最も気に入っている点について、アルバはチームがフリック監督の指揮下で進化を続けており、同監督は自らの戦術的な考えを維持しながら、それを徐々に改善していると説明した。そして、新加入選手たちとユースアカデミー出身選手の昇格が、多くの選択肢を持つ競争力のあるチームの構築に貢献していると指摘した。

さらにこう続けた。「スタメンだけに限った話ではない。すべての選手が先発でプレーできる力を持っている。バルセロナが自らのプレーを楽しんでいるのが分かるし、我々観客もそれを楽しんでいる」

ヤマルとメッシ

アルバはラミン・ヤマルとメッシの比較にも触れ、並外れたレベルを見せる若手選手の登場によって比較がなされるのは自然なことだと強調した一方で、自分にとってはアルゼンチン人スターが依然として史上最高の選手であると力説した。

彼はこう語った。「レオの後に、ラミンのような選手が現れた。こうした比較がなされるのは自然なことだ。だが、私にとってはレオが史上最高だ」

ヤマルについてはこう付け加えた。「あの年齢で、彼が見せるすべてのものとプレースタイルを考えれば、彼は間違いなく、見ていて楽しい選手の一人だ」

バロンドール受賞の有力候補について尋ねられると、アルバは今年の争いはオープンで予想が難しいように見えると述べたが、特別なシーズンとワールドカップでのパフォーマンスを考慮してメッシを選んだ。その上で、キャリアの初期段階にあるヤマルが見せているものへの称賛を改めて口にした。

ヴィニシウスの不在

レアル・マドリードで最も危険な選手について、アルバはバルセロナが見せているレベルに満足していると表明し、カタルーニャの名門が、一戦を前に自信を与えてくれる才能あふれる攻撃陣を擁していると指摘した。

ヴィニシウス・ジュニオールの不在については、同選手はレアル・マドリードの陣容において重要な存在であり、その不在はチームにとって大きな痛手だと述べた。ただし、それを補えるだけの強力な布陣を擁しているとした。

アルバはブラジル人ウインガーとの過去の対戦を振り返り、こう説明した。「彼は1対1の場面で非常に危険な選手で、とても速く、常に大きな脅威となっていた。だからこそ、バルセロナと頻繁に対戦するのは望ましくなかった。なぜなら、彼は常に素晴らしい試合を見せていたからだ」

彼の不在がバルセロナの勝機に与える影響については、こう付け加えた。「すべての選手がピッチにいるのを見るのが観客にとって良いことだと言う人もいるが、私はいつも、相手チームに質の高い選手が少なければ少ないほど、勝つのは楽になると言っている」

モウリーニョと審判への疑念

元バルセロナのスターは、レアル・マドリードの監督ジョゼ・モウリーニョについても語り、個人的には知らないと認めつつも、その人柄と指導スタイルを称賛した。

彼はこう語った。「バレンシア時代に彼とは何度も対戦した。クラシコは非常に熱気に満ちた試合だったが、それはすべてのクラシコに当てはまる。モウリーニョはそういった人柄を持っている。私が称賛する監督で、プレースタイルにおいてもコミュニケーションのスタイルにおいてもそうだ。彼は素晴らしい監督で、率いたすべてのチームを偉大なものにしたと思う」

クラシコの対戦を取り巻く審判をめぐる論争については、アルバはマイアミで起きていることに関するすべての詳細を追ってはいないと述べるにとどめ、こう付け加えた。「常にさまざまな意見があり、常に物事を違った見方でとらえる人がいる。私はすべての意見を尊重する。審判たちは自らの仕事を完璧にこなしており、彼らに疑念を抱くべきではない」

アルバは最後に、クラシコ前のトレーニングキャンプに同行させる選手を選ぶというユーモラスな質問で締めくくり、まずセルヒオ・ブスケツの名を挙げ、現役の選手を指定するよう求められると、ガビを選んだ。