アルノ・フェルメールは懸念している。「キース・スミットはAZを数百万ユーロで移籍する可能性がある」

アルノ・フェルメールン氏は、AZがキース・スミットの移籍交渉で過度な要求をするべきではないと指摘する。そうでなければ、アルクマールのクラブは、この人気MFが安価で移籍するリスクを負うと警告する。

スミットはそのポジションで世界屈指の才能を持ち、市場価値も極めて高い。レアル・マドリードも獲得に本腰を入れるクラブの一つだ。

AZは契約が残り2年のスミットが移籍する場合、クラブ史上最高額の移籍金を期待している。 ヴェルメーレンはすでに警鐘を鳴らしている。

「6000万、5000万、あるいは4000万ユーロでも、AZがホルヘ・メンデス（AZが招聘した世界的に有名な代理人）を通じて提示し、スミット側がそれを高すぎると判断すれば、彼らはそれを回避できる」と『スタジオ・フットボール』で語った。

「AZが高額移籍金を要求すると、現行法ではスミットが20万ユーロで移籍できるリスクがある」とNOSスポーツ部長は説明した。

2年前、欧州で有名なディアラ判決がありました。 欧州裁判所は労働者有利の判決を出した。スミットが『2年前にAZと新契約を結び、まだ2年残っているのにクラブが2000万、3000万、4000万、5000万ユーロと移籍金を請求する』と考えれば、彼は問題なくKNVB仲裁委員会に申し立てられる」

委員会は欧州法に従うため、移籍できないと判断されれば、数十万ユーロ（50万～60万ユーロ程度）で契約を解除できる」とフェルメールン氏は説明する。

「その場合、彼はAZに補償金を支払い、その後マンチェスター・ユナイテッド、マンチェスター・シティ、レアル・マドリード、バルセロナへ自由に移籍できる」と、トーク番組に出演したAZゼネラルマネージャーのメリン・ゼーマン氏は語る。氏は「全く心配していない」と付け加えた。