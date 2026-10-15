アルネ・スロット監督率いるリヴァプールの新戦力、プレミアリーグデビューはいまだ果たせず「彼は非常に自信を持つ必要がある」

リヴァプールのアンドニ・イラオラ監督が、ジョヴァンニ・レオーニの回復状況について最新情報を明かした。イタリア人のレオーニは昨年のデビュー戦で重度の膝の負傷を負い、それ以来試合に出場していない。イラオラ監督は回復が遅れていることを認めつつ、11月には練習に復帰できることを望んでいる。

19歳のレオーニは2025年夏、パルマから獲得された。センターバックと右サイドバックを務める有望株は、パルマでリヴァプールが3500万ユーロにボーナスを加えた額を支払うほどの印象を残していた。

当時のアルネ・スロット監督は、2025年9月23日のサウサンプトンとのEFLカップの試合でレオーニをデビューさせた。しかし、その試合の81分にレオーニは相手選手との競り合いで十字靱帯を断裂するなど、重傷を負った。

それから1年以上が経った今も、レオーニはチームの全体練習に合流できていない。それでもイラオラ監督は、近く状況が変わることを期待している。「我々が望んでいたよりも時間がかかっている」とスペイン人指揮官は認めた。

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「前回の代表ウィーク中にチームと練習させる計画だったが、おそらく次の代表ウィークまで実現しないだろう。つまり、1カ月を失ったことになる」

「ジョヴァンニが負傷したとき、私はまだここにいなかったが、メディカルスタッフと話をした。十字靱帯の断裂だけではなく、重度の負傷だった。膝にはほかにも多くの損傷があった」

イラオラ監督は、レオーニの復帰を何よりも急がせない考えだ。「彼自身が十分に自信を持てる状態でなければならない。リハビリの過程は非常に慎重に進める必要があるし、チームに合流したら健康な状態を維持できるようにしたい」

「今の計画では、次の代表ウィーク中にチームに合流する。それほど先のことではないが、予想よりは少し時間がかかっている」とイラオラ監督は締めくくった。リヴァプールは土曜の午後、ブレントフォードとの厳しいアウェー戦に臨む。



