アルネ・スロット監督は、金曜日の記者会見で、アリソン・ベッカーを今シーズンの残り期間、欠くことになると発表した。リヴァプールのゴールキーパーは、チャンピオンズリーグのガラタサライ戦（4-0）での勝利後に負傷した。

このブラジル人ゴールキーパーは、3月末のチャンピオンズリーグ・ガラタサライ戦の第2戦で負った筋肉の不調に悩まされている。スロット監督によると、アリソンは依然としてその影響に苦しんでいるという。

リヴァプールは今後5日間で2つの重要な試合を控えている。土曜日にマンチェスター・シティとのFAカップ準々決勝が待ち構え、その数日後にはスロット監督率いるチームがフランスへ遠征し、パリ・サンジェルマンとのチャンピオンズリーグ2連戦の第1戦に臨む。

スロット監督は、リヴァプールが両試合とも正GKを欠くことになることを認めた。「アリソンはマンチェスター・シティ戦、パリ・サンジェルマン戦、そして4月14日（火）のホームでの第2戦にもメンバー入りしない。シーズン終盤には復帰できると見込んでいる」と、フェイエノールトとAZの元監督は語った。

今シーズン前半、33歳のこのゴールキーパーはハムストリングの負傷に悩まされ、50日間戦線離脱していた。当時、ジョルジ・ママルダシュヴィリが代役を務め、アンフィールドのゴールを守った。

アリソンは2018年夏、ASローマからリヴァプールへ移籍し、移籍金は7250万ユーロだった。このゴールキーパーはイングランドのリーグ王者で332試合に出場し、そのうち140試合で無失点を記録している。

スロット監督は記者会見で、腓骨骨折から復帰を目指すアレクサンデル・イサクについても言及した。スウェーデン人スター選手の、今後の重要な試合への復帰について、監督はまだコメントを控えた。