アルネ・スロット監督は金曜の記者会見で、先週モハメド・サラーがインスタグラムに投稿したクラブへの懸念について初めて言及した。

「疑心暗鬼だったチームが信念を持ち、やがてチャンピオンになった過程を私は目撃した」と33歳の右ウイングは綴った。「それは並外れた努力の結果であり、私は常にリヴァプールをその道へ導くために全力を尽くしてきた。これほど誇らしいことはない」。

リヴァプールが再び相手チームに恐れられるような、アグレッシブで攻撃的なチームになる姿を見たい。 リヴァプールはタイトルを勝ち取るべきチームだ。それが私の知るサッカーであり、取り戻すべきアイデンティティだ」と語った。さらにサラーはスロット監督に「それについては議論の余地はない。リヴァプールの一員となる者は皆、それに順応しなければならない」とメッセージを送った。

スロットのコメントは英メディアで波紋を呼んだ。しかしオランダ人監督が反応したのは1週間近く経ってからのことだった。「昨季我々はタイトルを取り戻した。来季も争う。それが私のビジョンだ。モ（・クラインス）と私には同じ野心がある。クラブを成功させたいのだ」

「サラーはヘビーメタルのようなサッカーを望んでいると言うが、私のスタイルではない。だが、私が採用した戦術が昨季の優勝をもたらした。私たちはリヴァプールをより良くしたいという思いは同じだ」とスロット。日曜のブレントフォード戦を前にした会見で語った。

現在はシーズン最終戦に集中している。「モのコメントより、チャンピオンズリーグ出場権獲得が重要だ。私はモを含め全選手をそのために準備させている」と語った。

「今こそ、私自身が魅力的だと感じ、ファンにも評価される、成功につながるサッカーへチームを進化させなければならない。今シーズン、我々の多くのプレーに満足していないからだ」とスロットは厳しく語った。