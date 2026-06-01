アルネ・スロットがリバプールに別れの手紙を送った。『リバプール・エコー』が月曜朝に掲載したこの手紙で、オランダ人監督はクラブでの日々を誇りを持って振り返っている。

「アンフィールドのトンネルにある有名な看板の下をくぐり、ピッチへ歩み出る瞬間、複雑な感情が湧き上がる。このクラブの重厚な歴史への責任感もその一つだ」と冒頭で語っている。また、世界的に有名なアンフィールドのサポーターの前で戦い、勝利への決意もつづっている。

「そのすべてが12カ月後にプレミアリーグ優勝という形で実を結んだことは、何よりも特別でした。それは単なるトロフィーではなく、クラブに関わるすべての人の努力と犠牲と献身に対する報いでした」

2025年7月に亡くなったディオゴ・ジョタについても言及し、「共に喜びを分かち合ってからわずか数週間後にディオゴを失うことになるとは、言葉では言い表せない。 何よりも、彼をチームメイト、友人、そしてクラブのエンブレムを身にまとい何千人もの人生に触れた並外れた人間として記憶したい」と47歳の指揮官は記した。

AZとフェイエノールトで監督を務めた経験を持つ彼は、ファン、選手、スタッフに感謝を伝え、チャンピオンズリーグ出場権獲得を後押しに将来への自信を示した。最終節でリヴァプールはブレントフォードと1-1で引き分け、来季のCL出場権を確保した。

彼は未来に対して最大限の自信を示し、「クラブに多大な貢献をし、価値観を体現し、忘れ難い瞬間を創り出した選手たちは揺るぎない基盤を築いた」と語り、冒頭の言葉に戻って手紙を締めくくった。

「初めてアンフィールドのトンネルでクラブの看板を見たとき、求められるものを理解しました。その目標を追い続けたことを確信し、去ります」