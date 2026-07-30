ベン・ジェイコブス記者によると、アル・アハリの新監督候補の有力者の一人がアーネ・スロットだという。同記者は、スロット本人がこの一歩をどう捉えているかについても、すでに把握している。

木曜日、エディ・ハウがプレシーズンでの一連の期待外れの結果を受け、新シーズン開幕前にニューカッスル・ユナイテッドの監督職を退いたことが明らかになった。これにより、監督人事が玉突きで動く可能性がある。

その後任には、マティアス・ヤイスレが就任することがほぼ確実だ。38歳のドイツ人指揮官は近くニューカッスルで契約にサインする見通しで、これによりサウジアラビアのアル・アハリでの監督のポストが空くことになる。

アル・アハリ側はスロット招聘を思い描いているものの、その実現は早くも非現実的に見える。ジェイコブスによれば、47歳のオランダ人指揮官は中東での挑戦にまったく前向きではないという。「彼はヨーロッパで活動を続けたいと考えている」と伝えられている。

つまり、スロットはオランダ代表監督候補として名前が挙がっているオランダサッカー協会（KNVB）で働きたいと、特に明言しているわけではない。現時点では、双方が話し合いを行っているとみられている。

フェイエノールトやリヴァプールなどを率いた元監督のスロットは、2028年の欧州選手権までの契約をザイストで結ぶことを望んでいるが、KNVBは2030年ワールドカップまで残ることを望んでいる。

スロットは以前、現在アルバロ・アルベロアが指揮を執っているフラムからのオファーも断っていた。また、ACミランもこのオランダ人に関心を示していたが、当初から可能性はほとんどないとみられていた。