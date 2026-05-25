アルネ・スロットがリヴァプールの今シーズンを一言で表現する

リヴァプールは最終節でブレントフォードと1-1で引き分け、5位でシーズンを終えた。試合後、スロット監督が今季を振り返った。

昨季王者のリヴァプールにとっては残念な結果となり、CL本戦出場権も辛うじて確保した。

スロット監督は「ここ数シーズン、イングランドのビッグクラブが欧州カップ戦に出場できていない」と指摘し、「私たちも出場権を当然のものとすべきではないが、もっと上を目指していた」と語った。

「それでも選手たちと彼らの成果には誇りを感じています。多くの怪我など困難が続きましたが、本当に厳しいシーズンでした」

もし今の知識があればやり方を変えたか問われると、スロットは「もちろん変えた。私たちも私も完璧ではなかった。だが昨年優勝したときでも同じ答えだっただろう。監督も選手も完璧にはなれない」と語った。

「しかし、今シーズン下したすべての決断の背景には『万全を期す』という考えがあった。よく考えて判断したが、その瞬間は正しくても、すべてが最善だったわけではない。」

「一方で、選択の余地がない場面も多かった。この試合（ブレントフォード戦）は今季初めてベンチに若手が一人もいなかった。例外的な状況だ。だから今シーズンを一言で表すなら、『怪我』だろう」