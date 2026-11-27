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フェイエノールトの元監督アルネ・スロット氏が、アニス・ハジ・ムサを絶賛した。『ESPN』の取材に対し、アルジェリア人ウイングの活躍は驚きではないと語っている。

スロット氏は2025年夏のハジ・ムサ獲得に大きな役割を果たした。スカウト陣と当時のテクニカルディレクター、デニス・テ・クローゼ氏を説得する必要があったという。

「スカウト陣は獲得に反対だった」とスロット氏は切り出した。「その理由は理解できた。ボールを持っていない時のプレーには大きな弱点があったし、切り替えもうまくできていなかった」

「私にもスカウト陣と同じものが見えていたが、それだけで判断してはいけない」と続けた。「幸い、フェイエノールトでは私の意見もそれなりに重要だった」

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「幸い、当時は我々が最初に動いた。後にアヤックスもハジ・ムサに関心を持っていたと聞いた」と、現在は無所属の指揮官は締めくくった。

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スロット氏は1年半前からハジ・ムサの才能を見抜いていたが、それでも驚いた点はあるという。「彼がセンセーションを巻き起こしたことには驚いていない。ただ、週に2回、90分間にわたってエールディヴィジとプレミアリーグで違いを生み出せることには驚いている」

スロット氏は結局、ハジ・ムサがロッテルダムに到着した直後、同じ夏にクラブを去った。そのため、アルジェリア人選手はこの成功を収めた監督の下で一度も試合に出場していない。

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ハジ・ムサは今季、ジョバンニ・ファン・ブロンクホルスト監督の下で16試合に出場し、8ゴール3アシストを記録している。

ハジ・ムサは次の日曜日、フェイエノールトの一員として宿敵アヤックスと対戦する。デ・クラシケルはデ・カイプで14時30分にキックオフを迎える。