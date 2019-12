アルデルヴァイレルト、トッテナムと2023年まで契約更新「他でプレーすることは想像できない」

プレミアリーグのトッテナムは、ベルギー代表DFトビー・アルデルヴァイレルトと2023年まで新契約を結んだことを発表した。

アルデルヴァイレルトはトッテナムの公式メディアを通して「自分が他のチームでプレーすることを想像するなんてできなかった」と契約延長の喜びを語っている。

「僕はこのクラブ、ファンのみんな、そして新しいスタジアムが大好きなんだ。夢のような生活を送っている気分だよ」

1989年生まれ、現在30歳のアルデルヴァイレルトは名門アヤックス・アカデミー育ちで、ここで評価を高めた後、2013年にアトレティコ・マドリーへ完全移籍。マドリードではUEFAチャンピオンズリーグの準優勝も経験している。

14-15シーズンはサウサンプトンに1年間のレンタルを経験し、2015年夏から完全移籍でトッテナムに加わった。それ以来、トッテナムでは5シーズンにわたって最終ラインの要として存在感を示していた。

これまで契約は2020年6月まで、今季限りで満了となっていたが、ベルギー代表DFは晴れて2023年までノースロンドンでプレーすることになった。

✍️ We are delighted to announce that @AlderweireldTob has signed a new contract with the Club until 2023.

#THFC ⚪️ #COYS