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サウジ・プロリーグ(ロシュン・リーグ)のクラシコで、アル・アハリがライバルのアル・ナスルを3-1で下した。メディアの報道により、この勝利の裏にあった予想外の舞台裏が明らかになった。

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ニュースサイト『エラム・ニュース』は番組「ジャウラ・ムルタッダ」の情報として、この試合の采配を振るったのはクロアチア人指揮官マリノ・プシッチだけではなかったと報じた。アル・アハリのスター選手たちが、戦術の組み立てや采配の決定に中心的な役割を果たしたという。

「ジャウラ・ムルタッダ」によれば、アル・アハリの複数の選手が試合前に話し合い、ウクライナ人ボランチのアルテムを先発メンバーから外すことで合意した。可能な限り最高のパフォーマンスを発揮するための判断だったという。

それだけではない。試合のプランニングも大部分を選手たちが担い、セネガル代表GKエドゥアール・メンディがピッチ上で事実上のリーダー役を務めた。メンディはチームメイトに指示を送り、試合のリズムをコントロールしていた。

アル・アハリの選手たちは強い決意と大きな熱意を持って試合に臨み、それはプレーの質にもはっきりと表れた。勝利を手にしたチームは勝ち点を24に伸ばし、ロシュン・リーグの順位表で4位につけている。一方、アル・ナスルは勝ち点28で足踏みし、アル・カーディシーヤと並んで2位にとどまった。

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こうした内幕は、プシッチ監督が実際にどこまでの権限を持っているのかについて大きな疑問を投げかけるものだ。同監督は不安定な成績を受けてサポーターやメディアからの圧力が強まるなか、退任が有力視される報道も相次いでいる。