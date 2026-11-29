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アーセナルのミケル・アルテタ監督は、チームが自ら状況を難しくしてしまったとの見方を示した。アーセナルは日曜日の夜、本拠地エミレーツ・スタジアムで行われたプレミアリーグ第12節でマンチェスター・シティと対戦し、2-2で引き分けた。

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アルテタはBBCの番組『マッチ・オブ・ザ・デイ』で「最終的に、我々は2度リードを許したが、勝ち点1を獲得することができた。簡単な位置でボールを失い、自分たちで状況を難しくしてしまった」と語った。

さらに「だが、選手たちはこの試合で良い結果を持ち帰れると信じていた。我々は決定的なチャンスを作り、大きな粘り強さを見せた」と続けた。

エミレーツ・スタジアムの熱狂的な雰囲気が選手たちのパフォーマンスに与えた影響について 問われると、スペイン人指揮官は、問題は雰囲気そのものではなく、チームが失点した形にあったと説明し、「いや、彼らがゴールを決めたとき、つまり我々がボールを失って罰せられたときだけだ」と述べた。

続けて「重要な局面でゴールを決められなかった時間帯があり、守備は非常に無防備に見えた」と語り、アーセナルが攻撃を仕掛ける中でバランスを失った場面に言及した。

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アルテタは試合中に選手たちが犯したミスにも触れ、故意にミスを犯す選手はいないと考えていると強調する一方で、ビッグマッチで良い結果を持ち帰ろうとする意欲の重要性を訴えた。

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この点について「わからない。誰もミスをしたいとは思っていない。だが私は、試合から何かを得ようとする意欲を真剣に受け止めている」と語った。

また、アーセナルの指揮官はチームが逃したチャンスを悔やみ、こうした好機を生かせるかどうかが最高レベルの試合では決定的な差になるとの見方を示した。

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「とてつもないチャンスがあった。それがこのレベルでは差を生む。状況を見直し、水曜日に再び挑戦する」と語り、ブレントフォード戦を見据えた。

アルテタの発言からは、2度にわたって試合を振り出しに戻し、最後の数分まで戦い抜く力を示したにもかかわらず、直接のライバル相手に勝ち点2を失う原因となった細部への不満がうかがえる。

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この結果、アーセナルは勝ち点を29に伸ばしてプレミアリーグ首位をキープした。一方のマンチェスター・シティは勝ち点23で、首位と6ポイント差の2位につけており、両チームによる首位争いは今後も続く。