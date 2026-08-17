アーセナルは、2026-2027シーズンのプレミアリーグ開幕にあたり、これまでにない難題に直面している。スローインを行う前に選手がタオルを使ってボールを乾かすことを禁じる新ルールが施行されたためだ。この決定は、ロングスローを有力な戦術的武器として活用してきたロンドンのクラブを率いるミケル・アルテタ監督の不満を招いた。

アルテタは、アーセナルとマンチェスター・シティが対戦するコミュニティ・シールドを前にした記者会見でこの決定への反対を表明し、タオルの禁止は「大きく、厄介な」問題だと述べた。その後、この決定を皮肉り、選手たちが手とボールを乾かす方法を見つけられるよう、帽子をかぶってピッチに入ればいいと提案した。

このスペイン人指揮官の苛立ちは、アーセナルが昨シーズンにスローインを活用してきたやり方を踏まえれば理解できるものだ。同クラブは、ベン・ホワイト、デクラン・ライス、リカルド・カラフィオリを筆頭に、遠くまでボールを送り込む能力を持つ複数の選手を起用し、危険なエリアにボールを置いてチームメイトの空中戦の巧みさを活かすことを狙っていた。

アルテタは「タオルを使えないというのは、実際に大きく、厄介なことだ」と述べ、こう付け加えた。「これから何をするか、新たな展開にどう対応するか見てみよう。もしかしたら帽子をかぶってプレーすることになるかもしれない」。

今回の措置は、これまでタオルの使用が試合前の両チーム間の事前合意に委ねられていた後に取られたものだ。プレミアリーグ機構はその使用を全面的に禁止する方針へと動き、スローインの実行にどれほど影響を与えるかをめぐって続いていた議論に終止符を打った。

この新ルールは、昨シーズンのアーセナルとニューカッスル・ユナイテッドの対戦で起きた出来事を想起させる。カラフィオリがニューカッスルのゴール付近にあったタオルを使ってボールを乾かそうとしたところ、主審のジャレッド・ジレットが素早く介入してタオルを遠ざけた。両チームは試合前にその使用について合意していなかったためだ。

タオルをめぐる議論はプレミアリーグにとって目新しいものではない。ノッティンガム・フォレストのショーン・ダイシュ監督は以前、その使用を批判し、スローインを行う際に一部のチームに不公平な優位性を与えるものだと述べていた。